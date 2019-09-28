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      Rozetka может закрыться, если Зеленский подпишет закон о кассовых аппаратах

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      Интернет-супермаркет Rozetka может прекратить работу
      Интернет-супермаркет Rozetka может прекратить работу / ua.news

      Владелец интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что свернет бизнес, если Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты.

      "Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты №1053-1 и №1073, которые Верховная Рада приняла якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле – для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей", – написал Чечеткин в своем фейсбуке.

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      В целом у владельца Rozetka нет вопросов к законопроекту №1053-1 о введении кассовых аппаратов для всех. Зато проблемы могут возникнуть с нормой законопроекта №1073, согласно которой любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек "неправильный", потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно.

      "В то же время "неправильный" означает – нет в базе публичной налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", – пояснил Чечеткин.

      Он подчеркнул, что Rozetka выступает против этого законопроекта и в случае его принятия остановит бизнес.

      Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. Мы готовимся к остановке бизнеса,
      – заявил Чечеткин.

      Что известно про законопроект о кассовых аппаратах?Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением. Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы.

      По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кэшбэке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулировать покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.

      При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Интернет Верховная Рада Торговля Законодательство Техно Новости Техно Бизнес
      Источник: 24 канал
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