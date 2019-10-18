Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському

Ігор Коломойський зазнав серйозної проміжної поразки. Британський суд зобов’язав розглянути позов державного тепер "Приватбанку" до його колишніх власників – олігархів у незалежній юрисдикції, де не працюють хабарі. Ця історія бере свій початок в 2017 році, коли Україна взяла під свій контроль "Приватбанк" і виявила величезну діру, через яку в офшорні юрисдикції перетікали астрономічні кошти.

Частина компаній, які використовували Коломойський, були зареєстровані у Британії або на Британських Віргінських островах. Окрім того, його партнер Геннадій Боголюбов тривалий час проживав під покровом її величності королеви.

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Коломойський подав позов до Високого суду Лондона

Тож було вирішено подати позов до Високого суду Лондона, який незадовго до того фактично змусив Коломойського і Боголюбова виплатити астрономічні відступні Віктору Пінчуку в рамках суперечки за Криворізький залізорудний комбінат.



Ігор Коломойський

"Приватбанк" найняв тих же юристів, що представляли Пінчука, з компанії "Хоган Ловеллс". Однак, через рік після подачі позову надійшла приємна для Коломойського, але неприємна для державного тепер банку новина – суддя Фанкорт на стадії ще досудового розгляду виніс рішення, що справа непідсудна британській феміді.

Важливі рішення проти інтересів Коломойського

Але "Приватбанк" не впав у відчай, подав апеляцію, яка протягом 5 днів засідала в липні цього року в Лондоні. Троє суддів у статусі лордів винесли рішення на користь націоналізованого "Приватбанку" і проти інтересів Коломойського і Боголюбова, які настільки не люблять судитися в британських судах, що останній навіть терміново переїхав жити з Лондона до Швейцарії, щоб вийти з-під юрисдикції королеви.



Геннадій Боголюбов

Апеляційний суд ухвалив декілька важливих моментів:

• Перше – суд таки буде в Британії.

• Друге – залишено в силі судовий наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова, який було виписано на забезпечення позову в грудні 2017 року. Це обмеження залишається чинним до винесення судового рішення по суті. Воно означає, що олігархи можуть і далі управляти своїми активами, але не мають право їх продавати чи переховувати.

• Третє – Апеляційний суд підтвердив, що "Приватбанк" може позиватися на повну суму збитків спричинених шахрайськими діями – на сьогодні вони сягнули разом з процентами 3 мільярдів доларів. Таким чином, скасовано позицію судді в першій інстанції, що банк може претендувати в британському судді на оцінювання доказів щодо лише 514 мільйонів доларів.



Відділення "Приватбанку"

• Четверте – суд залишив можливість Коломойському та Боголюбову витрачати на приватні потреби 20 тисяч фунтів на тиждень. І якщо для пересічного громадянина це астрономічна сума, то для олігарха з такими коштами не погуляєш на широку ногу.

Щоправда, сам Коломойський, який остерігається можливих неприємностей від американського ФБР – як це сталося у випадку з Фірташем – не виїжджає за межі України, а тому йому майже не потрібний приватний літак. Але такі обмеження все одно не можна назвати приємними – для прикладу, на останній день народження видатки на святкування була змушена покривати сестра олігарха.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 мільярдів доларів, як заявлено в позовних вимогах". Лише проценти на цю суму щодня становлять 500 тисяч доларів – і на сьогодні вони сягнули разом з основною сумою 3 мільярдів доларів.

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Загалом рішення Апеляційного суду нараховує 75 сторінок, і воно кардинально відрізняється від тих відписок, що готують українські судді на підставі проекту рішення, що для них готують сторони по справі. Апеляційний суд спирається на безліч прецедентів, в тому числі згадується справа Бориса Березовського проти російської компанії "Аерофлот".

Дикі речі про те, як велися справи в "Приватбанку"

Лорди дивляться у глибину і при цьому вже фактично розбирають деякі обставини справи, цитуючи їх у мотивувальній частині. Серед іншого можна знайти абсолютно дикі речі про те, як велися справи в "Приватбанку".

Наприклад, поглянемо у параграф 236 рішення Апеляційного суду. Тут цитують твердження юриста "Приватбанку" Ендрю Хантера, який повідомив суду про наявність всередині фінансової установи паралельного банку. Так, Хантер запевнив, що новими власниками "Приватбанку" було виявлено електронну таблицю, що знаходилася на ноутбуці в такої собі пані Тетяни Гурієвої – заступника голови правління банку.

Згідно з даними Приватбанку, вона була довіреною особою Коломойського та Боголюбова і очолювала "секретний" підрозділ у банку, яке називалося "БОК". Він стосувався кредитування компаній, що в кінцевому рахунку належали Коломойському та Боголюбову.

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Цю електронну таблицю було видалено з її ноутбука, але потім її вдалося відновили. Загальна сума, що фігурує в таблиці – 1 мільярд 911 мільйонів доларів США. І саме стільки складає основана сума позовних вимог "Приватбанку" до олігархів.

Ця справа вразила масштабними шахрайствами

Загалом, справа виглядає дуже ризиковою для Коломойського. Адже навіть суддя в першій інстанції, який ухвалив рішення щодо непідсудності, яке тепер скасоване, навіть він був вражений масштабами шахрайства.

Зацитую пункт 25 рішення по першій інстанції. "Хоча на даному етапі це не є частиною моїх повноважень робити остаточні висновки щодо схеми, проте докази свідчать про досконале шахрайство, вчинене кимось, пов’язане зі спробою приховати від будь-якого аудитора чи регулятора наявність поганих боргів у бухгалтерії Банку та відмивання грошей у великих масштабах".

Шахрайство полягало в тому, що, на думку держави, "Приватбанк" видавав кредити компаніям Коломойського на придбання нереальних за обсягами партій продукції – як то марганцевої руди, яблучного соку тощо.

От що каже суддя по першій інстанції: "Мені було показано документи, які наочно демонструють, що контракти, укладені між відповідачами (компаніями Коломойського з Британії та Британських Віргінських островів) та іншими постачальниками були шахрайством".



"Приватбанк"

"Постачальники майже у всіх випадках були неторговими компаніями; жоден не мав значних активів або будь-якого досвіду в постачанні великої кількості товарів. Там, де постачальники мали якийсь бізнес, це часто не було пов'язане з товарами, які вони погодилися постачати. Кількість товарів, в деяких випадках, у рази перевищувала загальний щорічний імпорт всієї України у відповідній товарній групі", – кінець цитати.

Рішення справи "Приватбанку" у Британії на руку Зеленському

Тепер на усі ці обвинувачення Коломойському доведеться давати пояснення у британському суді під присягою, а брехня може спричинити негайний арешт, як це сталося у випадку з казахським олігархом Мухтаром Аблязовим, що був змушений тікати після цього з Британії.

Найцікавіше, що рішення британського суду тепер на руку президенту Зеленському, адже фактично встановлення істини по справі винесено за межі України, а це означає, що він має універсальний аргумент на будь-які претензії – я тут ні до чого, справу розглядає Високий суд в Лондоні.



Володимир Зеленський

Але точно у сфері компетенції Зеленського питання створення незалежного правосуддя в Україні, щоб хоча би в перспективі закінчення його каденції такі справи слухалися на батьківщині, а не в Лондоні.