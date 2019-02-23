"Рожай мясо": активистки в Петербурге вышли на смелую акцию против службы в армии России

В Санкт-Петербурге шесть женщин под военкоматом Ленинградской области устроили провокационную акцию против милитаризации России и службы в армии как части этого процесса. Полуобнаженные активистки вышли с ненастоящими младенцами на руках, однако в пеленках, перевязанных георгиевскими ленточками, оказалось рубленое мясо.

Сами женщины оделись в кокошники и противогазы и держали в руках огромный плакат "Рожай мясо", сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: 23 февраля: скрытый позор Советского Союза

В пеленках было сырое мясо

Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет! давлению на женщин, Нет! насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне! – передал слова активисток присутствующий на акции фотограф Давид Френкель.

Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо

«Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест.

Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне» pic.twitter.com/yFiZbxgpUw — Dave Frenkel (@merr1k) 23 лютого 2019 р.

Дату для акции тоже выбрали не случайно, ведь 23 февраля в России до сих пор отмечают советский "праздник" День защитника Отечества.

Почему 23 февраля – не праздник: смотрите видео