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      "Рожай мясо": активистки в Петербурге вышли на смелую акцию против службы в армии России

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      "Рожай мясо": активистки в Петербурге вышли на смелую акцию против службы в армии России

      В Санкт-Петербурге шесть женщин под военкоматом Ленинградской области устроили провокационную акцию против милитаризации России и службы в армии как части этого процесса. Полуобнаженные активистки вышли с ненастоящими младенцами на руках, однако в пеленках, перевязанных георгиевскими ленточками, оказалось рубленое мясо.

      Сами женщины оделись в кокошники и противогазы и держали в руках огромный плакат "Рожай мясо", сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: 23 февраля: скрытый позор Советского Союза

      В пеленках было сырое мясо

      Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет! давлению на женщин, Нет! насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне! – передал слова активисток присутствующий на акции фотограф Давид Френкель.

      Дату для акции тоже выбрали не случайно, ведь 23 февраля в России до сих пор отмечают советский "праздник" День защитника Отечества.

      Почему 23 февраля – не праздник: смотрите видео

       

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      Теги: Новости России
      Источник: 24 Канал
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