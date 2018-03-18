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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Рожден Ануси рассказал, что его больше всего привлекает в девушках

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Рожден Ануси рассказал, что ему нравится в девушках
Рожден Ануси рассказал, что ему нравится в девушках

Участник популярного романтического проекта "Холостяк" Рожден Ануси поделился мыслями о том, каким он видит счастье. Также певец заявил, что абсолютно готов к созданию семьи.

Об этом он сообщил в интервью журналу​ Viva.

Как известно, участник программы "Холостяк" Рожден Ануси не принадлежит к тем звездам, которые охотно рассказывают о сокровенном журналистам. Поэтому детали его личной жизни часто закрыты от общественности.

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"Я не могу вот так просто говорить о своей первой или последней любви, о романтических поступках в жизни или об идеальном свидании. Видимо, те отношения, которые у меня были, которые я мог бы назвать любовью – это все один сплошной гигантский фильм, который можно разбирать очень долго ", – пояснил Рожден Ануси.

По словам певца, для него самое главное в отношениях – это преданность. Кроме этого, Рожден Ануси признался, что своих избранниц он выбирает по запаху.

Для меня всегда очень важен запах. На этом строится лично моя химия. Бывает, девушка очень красивая, но у тебя не вызывает каких-то чувств или эмоций,
– пояснил участник проекта.

Об идеальном свидании или отношениях саунд-продюсер говорил неохотно. Однако он заявил, что уже готов к серьезным отношениям. Признание в любви для него –это особые слова, которые он бы сказал, когда с человеком прожил бы всю жизнь. Тогда, по мнению Рождена Ануси, они бы были правдивыми.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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