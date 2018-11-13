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      Рожденный в Донецке баскетболист принял российское гражданство

      51 Читати новину українською
      Джоэль Боломбой
      Джоэль Боломбой / cskabasket.com

      Баскетболист Джоэль Боломбой, который родился в Донецке и в свое время приглашался выступать за сборную Украины, принял российское гражданство.

      Соответствующая информация обнародована на сайте российского баскетбольного клуба ЦСКА, за который сейчас и выступает Боломбой. Там уже процитированы и слова самого игрока об "истинном счастье" от получения российского гражданства.

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      Стоит напомнить, что Джоэль Боломбой родился 28 января 1994 года в Донецке в семье отца-конголезца и матери россиянки. Однако в 4-летнем возрасте семья перебралась в США, где парень закончил школу и выступал за баскетбольную команду университета Вебер Стейт. В 2016 году его на драфте выбрала команда "Юта Джаз" под пятьдесят вторым номером. Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем сыграл лишь в 20 матчах за эти клубы в NBA. Больше времени играл в G-League.

      В этом же 2017 году 206-сантиметровый игрок вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки на Евробаскет. Однако на турнир игрок так и не поехал. В целом его неоднократно вызывали в сборную Украины. Но он каждый раз находил причины отказать.

      Летом 2018 игрок перебрался в российский клуб ЦСКА и решил сменить гражданство. Теперь он может выступать за сборную России.

      Теги: Спорт Новости России Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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