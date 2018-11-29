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      Как пост влияет на организм: вред и польза для здоровья

      28 Читати новину українською
      Как пост влияет на организм человека
      Как пост влияет на организм человека / theunconventionalroute.com

      Во время Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января, меняется режим питания, который несомненно влияет на организм. Однако в зависимости от организации питания, в организме могут происходить как положительные, так и отрицательные изменения.

      Как пост влияет на здоровье и кому он противопоказан – об этом говорится в комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога и доцента кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней в Буковинском государственном медицинском университете Мирославы Березовой.

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      Влияние поста на организм человека

      Врач-диетолог отмечает, что все зависит от организации питания, сделав это правильно, пост хорошо повлияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.

      Наш оптимизм, желание творить, ощущение энергии и мотивации к действию, чувство удовлетворения от выполненного и в конце ощущение счастья очень зависят от правильного питания,
      – убеждена специалист.

      Мирослава Березова отмечает, что это можно объяснить не только взаимодействием гормонов голода и насыщения, а также и явлением аутофагии.

       
      Аутофагия – что это?
      Это фактически потребления клеткой клеточного мусора или поврежденных элементов клетки, что играет значительную роль в реализации иммунного ответа, замедляет процессы старения и развитие патологических реакций

      Особенности питания во время поста

      Врач отмечает, что несмотря на все традиционные требования к посту количество углеводов в рационе будет увеличиваться, а содержание белков, жиров, насыщенных и транс-жирных кислот уменьшается.

      Особливості харчування під час постуОсобенности питания во время поста

      Во время поста увеличивается содержание в рационе пищевых волокон.

       
      Врач-диетолог Мирослава Березова
      "Если из-за отказа от мясных продуктов микрофлора кишечника в основном только выиграет, то резкое ограничение молочных и кисломолочных продуктов может негативно повлиять на состав микрофлоры."

      Состав микрофлоры кишечника обеспечивает нормальное пищеварение, всасывание питательных веществ. Он участвует в стимуляции иммунной системы, регуляции гормонального гомеостаза, повышает чувствительность к инсулину, а также отвечает за защиту нервной системы и здоровья мозга.

      Для нормализации желудочно-кишечного тракта необходимо включить в период поста в рацион овсяную кашу и квашеную капусту. Эти продукты помогут более мягко пережить отказ от молочных продуктов.

      Отсутствие в рационе кисломолочных продуктов в течение длительного времени может привести к дефициту кальция в организме, который для здоровья нервной системы, сердца и сосудов, костей и зубов. Чтобы нормализовать уровень кальция в организме, следует включить в ежедневное меню семян кунжута и подсолнечника, орехи (особенно миндаль), капусту и шпинат.

      Під час посту варто включити в раціон насіння кунжуту
      Во время поста следует включить в рацион семена кунжута

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      Кому пост противопоказан:

      • беременным женщинам и кормящим грудью;
      • детям и подросткам;
      • пожилым людям с хроническими заболеваниями
      • людям с заболеваниями органов пищеварения (язвенная болезнь, гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит, энтерит и т.д.);
      • пациентам с сахарным диабетом и другими гормональными нарушениями;
      • пациентам с анемией;
      • истощенным людям после длительной болезни или в послеоперационном периоде;
      • людям, которые заняты тяжелым физическим трудом.

      Врач-диетолог Мирослава Березова предостерегает, если вышеперечисленные категории населения все же будут поститься это может привести к серьезным осложнениям.

      Вагітним та жінкам, які годують грудьми, піст протипоказанийБеременным и кормящим грудью, пост противопоказан

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      Теги: Здоровье Здоровое питание Публикации Статьи Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
      Источник: Здоров'я 24
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