Во время Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января, меняется режим питания, который несомненно влияет на организм. Однако в зависимости от организации питания, в организме могут происходить как положительные, так и отрицательные изменения.

Как пост влияет на здоровье и кому он противопоказан – об этом говорится в комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога и доцента кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней в Буковинском государственном медицинском университете Мирославы Березовой.

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Влияние поста на организм человека

Врач-диетолог отмечает, что все зависит от организации питания, сделав это правильно, пост хорошо повлияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.

Наш оптимизм, желание творить, ощущение энергии и мотивации к действию, чувство удовлетворения от выполненного и в конце ощущение счастья очень зависят от правильного питания,

– убеждена специалист.

Мирослава Березова отмечает, что это можно объяснить не только взаимодействием гормонов голода и насыщения, а также и явлением аутофагии.

Аутофагия – что это? Это фактически потребления клеткой клеточного мусора или поврежденных элементов клетки, что играет значительную роль в реализации иммунного ответа, замедляет процессы старения и развитие патологических реакций

Особенности питания во время поста

Врач отмечает, что несмотря на все традиционные требования к посту количество углеводов в рационе будет увеличиваться, а содержание белков, жиров, насыщенных и транс-жирных кислот уменьшается.

Особенности питания во время поста

Во время поста увеличивается содержание в рационе пищевых волокон.

Врач-диетолог Мирослава Березова "Если из-за отказа от мясных продуктов микрофлора кишечника в основном только выиграет, то резкое ограничение молочных и кисломолочных продуктов может негативно повлиять на состав микрофлоры."

Состав микрофлоры кишечника обеспечивает нормальное пищеварение, всасывание питательных веществ. Он участвует в стимуляции иммунной системы, регуляции гормонального гомеостаза, повышает чувствительность к инсулину, а также отвечает за защиту нервной системы и здоровья мозга.

Для нормализации желудочно-кишечного тракта необходимо включить в период поста в рацион овсяную кашу и квашеную капусту. Эти продукты помогут более мягко пережить отказ от молочных продуктов.

Отсутствие в рационе кисломолочных продуктов в течение длительного времени может привести к дефициту кальция в организме, который для здоровья нервной системы, сердца и сосудов, костей и зубов. Чтобы нормализовать уровень кальция в организме, следует включить в ежедневное меню семян кунжута и подсолнечника, орехи (особенно миндаль), капусту и шпинат.



Во время поста следует включить в рацион семена кунжута

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Кому пост противопоказан:

• беременным женщинам и кормящим грудью;

• детям и подросткам;

• пожилым людям с хроническими заболеваниями

• людям с заболеваниями органов пищеварения (язвенная болезнь, гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит, энтерит и т.д.);

• пациентам с сахарным диабетом и другими гормональными нарушениями;

• пациентам с анемией;

• истощенным людям после длительной болезни или в послеоперационном периоде;

• людям, которые заняты тяжелым физическим трудом.

Врач-диетолог Мирослава Березова предостерегает, если вышеперечисленные категории населения все же будут поститься это может привести к серьезным осложнениям.

Беременным и кормящим грудью, пост противопоказан

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