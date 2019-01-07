18:02
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Рождество во Львове: каких старинных традиций придерживаются в городе – яркие фото и видео

      50 Читати новину українською

      Во Львове устроили традиционные рождественские гуляния. Окунуться в атмосферу праздника и созерцать древние обычаи и обряды, связанные с восхвалением рождения Иисуса Христа, можно, в частности, в Шевченковском гаю. Журналисты 24 канала вместе с львовянами и гостями города присоединились к праздничному действу.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Куда пойти на Рождество: сказочные места, которые стоит посетить в Украине

      Празднование там в самом разгаре. Каждая хижина музея под открытым небом символизирует отдельное село Львовской области. У дома стоят хозяин и хозяйка: приглашают посетителей в дом поколядовать, угоститься пампушками и просто вспомнить старые обычаи.

      Різдво у Львові
      Рождество в Шевченковском гаю

      Те, кто не хотят заходить в дом, имеют возможность попеть улице вместе с этно-группой "КораЛЛі". Музыканты в старинных костюмах ходят от дома к дому и приглашают всех к коляде.

      Різдво у Львові

      Этно-группа "КораЛЛі"

      Участница группы Людмила Зборовская рассказала: идея создать такую традицию возникла для того, чтобы показать людям, которые не знают праздничных обрядов, традиции украинского Рождества.

      Різдво у Львові

      Рождество в Шевченковском гаю

      В Шевченковском гаю каждый может выбрать развлечение себе по душе. В домиках происходит немало мастер-классов, на главной сцене выступают вертепы, а также там можно угоститься глинтвейном или чаем.

      Різдво у Львові

      Рождество в Шевченковском гаю

      На Рождество во Львов приехали и люди из других областей и даже стран.

      Мы здесь уже в третий раз. Очень любим Львов, поэтому ездим сюда на рождественские выходные. Мы приятно удивлены тем, как вы празднуете Рождество – у нас все немного по-другому,
      рассказал латвиец Мариос.

      Рождество празднуют не только в Гаю, много интересных мероприятий происходит и в центре Львова. Праздновать в городе будут до 19 декабря, когда будут отмечать Крещение.

      Теги: Новости Украины Рождество Традиции Новости Львова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      сегодня , 17:34 Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      934
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сегодня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 462
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 13:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8644
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10221
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      37137
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      "Спасибо деду за победу": Сожительница нардепа Мураева снимается в кино страны-агрессора
       8 декабря 2018 , 11:49
      Гройсман хочет обеспечить школьников фликерами
       5 октября 2018 , 11:33
      Тостеры, цементные заводы, пивные бары: во что вкладывают деньги звезды футбола
       19 ноября 2018 , 13:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук