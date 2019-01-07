Рождество во Львове: каких старинных традиций придерживаются в городе – яркие фото и видео

Во Львове устроили традиционные рождественские гуляния. Окунуться в атмосферу праздника и созерцать древние обычаи и обряды, связанные с восхвалением рождения Иисуса Христа, можно, в частности, в Шевченковском гаю. Журналисты 24 канала вместе с львовянами и гостями города присоединились к праздничному действу.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Празднование там в самом разгаре. Каждая хижина музея под открытым небом символизирует отдельное село Львовской области. У дома стоят хозяин и хозяйка: приглашают посетителей в дом поколядовать, угоститься пампушками и просто вспомнить старые обычаи.



Рождество в Шевченковском гаю

Те, кто не хотят заходить в дом, имеют возможность попеть улице вместе с этно-группой "КораЛЛі". Музыканты в старинных костюмах ходят от дома к дому и приглашают всех к коляде.

Этно-группа "КораЛЛі"

Участница группы Людмила Зборовская рассказала: идея создать такую традицию возникла для того, чтобы показать людям, которые не знают праздничных обрядов, традиции украинского Рождества.

Рождество в Шевченковском гаю

В Шевченковском гаю каждый может выбрать развлечение себе по душе. В домиках происходит немало мастер-классов, на главной сцене выступают вертепы, а также там можно угоститься глинтвейном или чаем.

Рождество в Шевченковском гаю

На Рождество во Львов приехали и люди из других областей и даже стран.

Мы здесь уже в третий раз. Очень любим Львов, поэтому ездим сюда на рождественские выходные. Мы приятно удивлены тем, как вы празднуете Рождество – у нас все немного по-другому,

– рассказал латвиец Мариос.

Рождество празднуют не только в Гаю, много интересных мероприятий происходит и в центре Львова. Праздновать в городе будут до 19 декабря, когда будут отмечать Крещение.