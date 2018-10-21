Роженица выпрыгнула из окна роддома: женщина разбилась насмерть
21 октября в Киеве из окна роддома Киевской областной клинической больницы, которая располагается на улице Баггоутовской, выбросилась молодая женщина. К сожалению, вследствие полученных травм роженица погибла на месте.
Об этом пишет ресурс "Информатор".
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Как отметили работники службы охраны, женщина выбросилась из окна ночью. В результате она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
По их словам, за почти 30 лет работы родильного отделения это первый подобный случай.
Правда, заметили журналисты, именно в этой больнице это не первый случай, когда пациенты кончают жизнь самоубийством. Так, в прошлом здесь мужчина покончил с собой, выбросившись из хирургического отделения.
К слову, медики утверждают, что у рожениц часто случаются нервные срывы из-за постродовой депрессии.
Напомним, в начале октября в Украине было зафиксировано не менее четырех смертей школьниц, которые совершили самоубийство, спрыгнув с высоты.