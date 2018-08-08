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Рози Хантингтон-Уайтли показала редкий кадр с Джейсоном Стэтхемом и сыном

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Рози Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стэтхэмом
Рози Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стэтхэмом

Модель Рози Хантингтон-Уайтли не часто демонстрирует свою личную жизнь. Но недавно звезда решила опубликовать в своем Instagram сразу три семейных кадра.

На фото Рози позирует со своим любимым – 51-летним актером Джейсоном Стэтхэмом и годовалым сыном Джеком.

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"Премьера папиного фильма. Так горжусь тобой!" – подписала модель кадр.

 

Dads movie premiere. So proud of you j. ️

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Как известно, 7 августа в Голливуде состоялась премьера картины "Мег", в которой снялся Стэтхэм.

Напомним, Рози и Джейсон вместе уже восемь лет, однако узами брака они не связаны.

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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