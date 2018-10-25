Рози Харингтон-Уайтли надела стильный жакет на абсолютно голое тело: фото 18+

Звезда подиумов и подружка актера Джейсона Стейтема Рози Харингтон-Уайтли удивила сеть новым провокационным фото.

На нем знаменитая модель примерила клетчатый пиджак с двумя пуговицами бренда Balenciaga, который прекрасно прилегал к ее телу. Так звезда Рози позировала для нового выпуска журнала "PORTER magazine". Автором пикантного фото в сети стала знаменитая художница Зои Гроссман.

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На черно-белом снимке кроме длинного пиджака не было больше ничего. Модель нежно прикрыла грудь и интимную зону руками, однако такой снимок выглядит совсем не вульгарным. Естественное распущенные волосы и легкий макияж отлично дополнили образ.



Рози Харингтон-Уайтли для PORTER magazine

В Instagram фотографа Зои также появилось другое фото, на котором Харингтон-Уайтли позирует в боди молочного цвета, демонстрируя свои идеальные формы лица.