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      Розмитнення "євроблях" і монетизація субсидій – правильні рішення, але...

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      Який зв'язок між "євробляхами" та монетизацією субсидій?
      Який зв'язок між "євробляхами" та монетизацією субсидій? / bizmrg.com

      2 лютого останній день, коли "євробляхи" можна було розмитнити за півціни. Далі власникам автівок на іноземній реєстрації доведеться до держбюджету сплачувати вже повний прайс. І варто поквапитись із розмитненням, адже влітку на власників нерозмитнених автівок чекають великі штрафи.

      Впродовж пільгового періоду за півціни розмитнили близько 200 тисяч автомобілів, за які до бюджету надійшло 12 мільярдів гривень податків. Але цікавий нюанс: з цих 200 тисяч розмитнених автомобілів – лише половина старі "євробляхи", решта – новенькі автівки завезені для подальшого продажу в автосалонах. Підприємці просто скористалися ситуацією й задешево завезли в Україну автомобілів на рік вперед.

      Читайте також: Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили

      Тож, з одного боку бюджет наче й отримав 12 мільярдів, а з іншого – бюджет точно недоотримав мільярди, що їх у будь-якому випадку сплатили б впродовж року автодилери.

      Турбота про стареньких чи політичний хід

      Держава вирішила закрити на це очі, адже державним діячам були дуже потрібні "живі гроші" просто зараз. А потрібні вони на підкуп виборців, а саме: на збільшення пенсій та монетизацію субсидій. Мета цілком благородна, але лише на словах, адже фактично гроші ми просто проїмо, замість того, щоб Кабмін спрямував їх на розвиток економіки.

      Монетизація субсидій та підвищення пенсій це
      Монетизація субсидій та підвищення пенсій – це "жест" перед виборами

      Ці 12 мільярдів, отримані бюджетом за розмитнення автомобілів, вирішили віддати стареньким, яким несподівано підвищили пенсії аж на 17 відсотків! Взагалі, це правильний і потрібний крок. Але от саме зараз це жодним чином не турбота про тих стареньких – це банальний підкуп, адже пенсії вирішили підняти якраз перед тим, як 12 мільйонів дисциплінованих пенсіонерів підуть у бік виборчих дільниць.

      Чинний президент, який провернув цю схему через прем'єра Гройсмана, напевно вправі розраховувати на вдячність старшого покоління. Відтак, 12 "євробляхових" мільярдів гривень конвертуються у додаткові відсотки голосів за Порошенка. От вам наочний приклад витонченого використання адмінресурсу. Це вам не бюджетників на мітинги погрозами зганяти!

      Новий рівень підкупу населення

      Але ж і це ще не все! І якщо раптове підвищення пенсій на одну шосту вам може видатись замало, знайте – купити прихильність незаможних верств населення вирішили не роздаванням гречки, а монетизацією субсидій. Тобто те, що мали зробити ще десятки років тому, нарешті спромоглися зробити і в Україні. Тепер замість відмінусувань у платіжках незаможним верствам населення видаватимуть живі гроші.

      Маю зазначити, що монетизація пільг – надзвичайно правильний крок для коректного державного бюджетоутворення, адже монетизації ми так зачекалися, що можна навіть пробачити той факт, що її використають тепер для підкупу виборців.

      Адже найголовніша перевага монетизованої пільги – вона привчає людину економити ресурси, замість того, щоби бездумно їх витрачати, розуміючи, що субсидія все спише.

      Читайте також: Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?

      Людина розуміє, що, коли буде економити електрику, воду чи газ, – то решту отриманих грошей просто залишить собі на інші потреби. Чи візьміть яскравий приклад із правом пенсіонерів на безкоштовний проїзд – саме тому комунальний транспорт ними й переповнений. Якщо ж пенсіонеру замість пільги дати живі гроші – то він три рази подумає, чи так вже необхідно йому кудись їхати.

      Вбити двох зайців

      Монетизувавши пільгу на проїзд, ми вбиваємо двох зайців – даємо стареньким гроші і звільняємо від них транспорт. Вибачайте, якщо це грубо. Я до того веду, що усе правильно уряд зробив, коли монетизовував пільги. Але дуже погано, що зробили це лише напередодні виборів, щоб купити за це прихильність українців.

      Підвищення пенсій – те, чого ми чекали давно
      Підвищення пенсій – те, чого ми чекали давно

      Ну, й варто від того всього очікувати нам тепер чергового стрибка інфляції – це просто неминуче, адже в українців зараз заявдяки щедрості уряду Гройсмана побільшає на руках грошової маси. Й гроші ті ми просто проїмо, підемо з ними по магазинах та ринках – а це неминуче розкрутить в країні маховик інфляції.

      От так і живемо – з одного боку запроваджуємо правильні речі, такі як пільгове розмитнення "євроблях", підвищення пенсій й монетизацію субсидій, але з іншого використовуємо це для підкупу виборців.

      Читайте також: Монетизація пільг: що про це треба знати кожному українцеві

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто на еврономерах Публикации Субсидии Пенсионный фонд Пенсіонери Пенсионная реформа
      Источник: 24 Канал
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