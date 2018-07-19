Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"

Трамп: "Чорногорія крихітна держава. Чорногорці дуже сильні люди. Дуже агресивні. Одного дня можуть стати дуже агресивними і, вітаю Вас, Ви - в третій світовій війні!"

І треба з усією щирістю сказати, що статут НАТО і, зокрема, його 5 стаття про колективну оборону так НЕ працюють.

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Сказане Трампом НЕ має нічого спільного з реальністю.

Члени НАТО добровільно зобов'язуються обороняти один одного лише у випадку нападу на когось з них.

Якщо в результаті агресивної зовнішньої політики якоїсь із держав-членів НАТО ця країна або нападе на іншу, або виявиться втягнутою у війну, ніщо не зобов'язує інші держави НАТО допомагати агресорові.

Також кожна держава-член НАТО самостійно приймає рішення чи вступати у збройний конфлікт, а якщо вступати, то в якій формі, якими силами і засобами (можна надати допомогу, але не надсилати, наприклад, наземні чи інші війська і таке інше).

Тому розмова кореспондента телеканалу Фокс з Трампом на тему "чому мій син мав би їхати захищати Чорногорію" є лише теревенями двох обмежених дурників.

Але шкоди такі дурні теревені завдають чимало. На жаль.

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