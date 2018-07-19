16:54
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Богдан Яременко
Богдан Яременко

Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"

356
Дональд Трамп
Дональд Трамп / РІА

Трамп: "Чорногорія крихітна держава. Чорногорці дуже сильні люди. Дуже агресивні. Одного дня можуть стати дуже агресивними і, вітаю Вас, Ви - в третій світовій війні!"

І треба з усією щирістю сказати, що статут НАТО і, зокрема, його 5 стаття про колективну оборону так НЕ працюють.

Читайте також: Скандальна заява Трампа про "агресивну" Чорногорію: з'явилась реакція НАТО

Сказане Трампом НЕ має нічого спільного з реальністю.

Члени НАТО добровільно зобов'язуються обороняти один одного лише у випадку нападу на когось з них.

Якщо в результаті агресивної зовнішньої політики якоїсь із держав-членів НАТО ця країна або нападе на іншу, або виявиться втягнутою у війну, ніщо не зобов'язує інші держави НАТО допомагати агресорові.

Також кожна держава-член НАТО самостійно приймає рішення чи вступати у збройний конфлікт, а якщо вступати, то в якій формі, якими силами і засобами (можна надати допомогу, але не надсилати, наприклад, наземні чи інші війська і таке інше).

Тому розмова кореспондента телеканалу Фокс з Трампом на тему "чому мій син мав би їхати захищати Чорногорію" є лише теревенями двох обмежених дурників.

Але шкоди такі дурні теревені завдають чимало. На жаль.

Читайте також: "Росія не має жодного права": у НАТО жорстко відреагували на заяви Путіна

Автор: Богдан Яременко
Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Публикации НАТО
Источник: Богдан Яременко
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сегодня, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 43
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 355
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сегодня, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 77
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1475
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
192
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук