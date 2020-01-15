Розничная торговля сигаретами в Украине на 50% находится в тени

Народные депутаты, экономисты и предприниматели активно обсуждают изменения в налоговой политике. Их предложения и замечания в ближайшее время рассмотрит профильный комитет парламента, который касается изменений администрирования розничного акциза с продажи сигарет.

Эксперты отмечают, что если его примут, то в стране существенно улучшится ситуация в налоговой сфере. В частности, будет наведен порядок в уплате налогов в розничной торговле сигаретами, который на половину находится в тени.

Мы раньше обсуждали этот вопрос, потому что видели, как введение розничного акциза ударило по легальной части продаж в розницу, которая существовала – сейчас она уменьшилась. И хотя местная власть должна была быть на контроле, проводить проверку, чтобы пополнять местные бюджеты и осуществлять контроль, а оно происходило так себе,

– рассказала член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Эксперты отмечают, уклонение от уплаты 5-процентного акцизного сбора с продажи сигарет нанесло ущерб государственному и местному бюджетам на сумму около двух миллиардов гривен в год.

В комитете рассматривают возможность уплаты розничного акциза производителями и увеличение стоимости оптовой лицензии с полумиллиона гривен до трех.

Ситуацию прокомментировал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет и это проблема местных бюджетов. Связано это с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения, и делает это системно, и, по нашим подсчетам, 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями. Ответ на вопрос: "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование. Я уверен, что в ближайшее время соответствующие проекты закона будут поданы на комитете и мы их рассмотрим,

– сказал Гетманцев.

По подсчетам экспертов, решение ситуации с уклонением от уплаты розничного акциза – выведет миллиарды гривен из тени, благодаря чему местные общины смогут построить новые школы, детсады, больницы и дороги.