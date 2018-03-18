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"Розовая" буря на Юпитере: NASA показало невероятный снимок

21 Читати новину українською
Буря на Юпитере
Буря на Юпитере / elconfidencial.com

На северном полушарии Юпитера автоматическая межпланетная станция "Юнона" зафиксировала бурю, которая имеет необычную розовую окраску.

Фото опубликовало национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Изображение "розовой" бури на Юпитере было сделано во время 11-го ближнего полета космического корабля "Юнона" рядом с планетой – в 12 тысячах километров от облаков планеты.

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Откуда у бури розовый оттенок, ученые не говорят. К слову, космический аппарат "Юнона" с июля 2016 года исследует планету. Предполагалось, что миссия продлится до февраля 2018 года.


"Розовая" буря на Юпитере

Теги: LifeStyle Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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