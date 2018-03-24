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"Розовые усы": беглец Мухарский представил первую песню из эмиграции

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Антон Мухарский представил первую песню из эмиграции
Антон Мухарский представил первую песню из эмиграции / Кадр из видео

Эпатажный шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину, представил первую песню "из эмиграции".

Эротично-романтичный клип, как назвал его сам Мухарский, появился на канале проекта "Орест Лютый".

Смотрите также: Мухарский снял новый клип и посвятил его арестованным за поджог здания УПЦ МП

Композиция "Розовые усы", как объясняет на видео артист, представляет одноименное "шик-кабаре".

В песне Мухарский вспоминает о Львове, даже рекламирует несколько известных местных заведений. Не обходится и без пикантных сравнений.

На видео, кроме самого Мухарского, появляется еще двое музыкантов и одна бэк-вокалистка.

Смотрите видео на песню Антина Мухарского "Розовые усы":

Напомним, в середине февраля популярный украинский артист и шоумен Антин Мухарский сообщил, что вынужденно покидает Украину.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры
Источник: 24 Канал
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