"Розовые усы": беглец Мухарский представил первую песню из эмиграции

Эпатажный шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину, представил первую песню "из эмиграции".

Эротично-романтичный клип, как назвал его сам Мухарский, появился на канале проекта "Орест Лютый".

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Композиция "Розовые усы", как объясняет на видео артист, представляет одноименное "шик-кабаре".

В песне Мухарский вспоминает о Львове, даже рекламирует несколько известных местных заведений. Не обходится и без пикантных сравнений.

На видео, кроме самого Мухарского, появляется еще двое музыкантов и одна бэк-вокалистка.

Смотрите видео на песню Антина Мухарского "Розовые усы":

Напомним, в середине февраля популярный украинский артист и шоумен Антин Мухарский сообщил, что вынужденно покидает Украину.