Розовый Самсон: вандалы изуродовали один из самых известных фонтанов Киева – фото

В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой-фонтаном "Самсон" на Контрактовой площади, перекрасив ее в розовый цвет.

Что случилось? Неизвестные перекрасили скульптуру в ярко-розовый цвет. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября. Правоохранителям поступило сообщение, что вандалы разрисовывают фонтан, который является памятником архитектуры.

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Полицейским, которые приехали на вызов, удалось задержать одного из троих злоумышленников. Впоследствии он сообщил имена своих сообщников, информирует пресс-служба полиции Киева.

В переписке ребята обсуждали план действий и советовались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Среди вариантов было назвать перекрашенный памятник артобъектом.



Вандализм хотели назвать "артобъектом" / Фото: прессслужба Нацполиции

Следователи квалифицировали ночное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

В отношении задержанных открыли уголовное производство по части 2 статьи 298 о повреждении объектов культурного наследия. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

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