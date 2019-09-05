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      Розовый Самсон: вандалы изуродовали один из самых известных фонтанов Киева – фото

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      "Самсон" на Контрактовой площади в Киеве стал розовым
      "Самсон" на Контрактовой площади в Киеве стал розовым / the-village.com.ua

      В Киеве вандалы поиздевались над скульптурой-фонтаном "Самсон" на Контрактовой площади, перекрасив ее в розовый цвет.

      Что случилось? Неизвестные перекрасили скульптуру в ярко-розовый цвет. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября. Правоохранителям поступило сообщение, что вандалы разрисовывают фонтан, который является памятником архитектуры.

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      Полицейским, которые приехали на вызов, удалось задержать одного из троих злоумышленников. Впоследствии он сообщил имена своих сообщников, информирует пресс-служба полиции Киева.

      В переписке ребята обсуждали план действий и советовались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Среди вариантов было назвать перекрашенный памятник артобъектом.

      фонтан Самсон Київ рожевий
      Вандализм хотели назвать "артобъектом" / Фото: прессслужба Нацполиции

      Следователи квалифицировали ночное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

      В отношении задержанных открыли уголовное производство по части 2 статьи 298 о повреждении объектов культурного наследия. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Полиция Архитектура
      Источник: 24 канал
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