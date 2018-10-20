Розстріл за прапор: як українські моряки відбивали наш флот після СРСР

Днями командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що українські ВМС готові до застосування сили у разі загострення ситуації у Азовському або Чорному морі з боку Росії. 26 років тому мріяти про таку розкіш нам було важко.

Історія із формуванням українського флоту після проголошення Україною Незалежності склалась цікава.

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20 січня 1992 року Чорноморський флот мав скласти присягу на вірність народу України. Чорноморці були розгубленими: більшість була налаштована за Україну, але чекала команди "зверху". Командувач Ігор Касатонов також був розгублений і не міг ухвалити самостійного рішення. Керівництво у Києві взагалі не знало, що робити із флотом.

Президенти Росії та України зробили заяви, що весь флот належить саме їм. Головний штаб ВМС Росії зміг схилити на свою сторону більшість особового складу флоту та й самого Касатонова, і той віддав розпорядження не приймати присягу на вірність народові України, допоки керівництва держав не домовляться остаточно, кому належить ЧФ. Переговори тривали більше року.

28 червня 1992 року екіпаж тральщика "Сигнальщик" під командуванням капітана 3-го рангу Теймура Сулейманова, протестуючи проти складання присяги на вірність СНД, присягнув замість цього українському народові і першим на флоті підняв прапор України. За добу екіпаж змусили спустити прапор і спішно розформували.

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Але подія не залишилася непоміченою — вже 21 липня з Новоозерного (затока Донузлав поблизу Євпаторії) до Одеси під українським прапором вийшов військовий корабель СКР-112. Протягом 8 годин російські військові кораблі й літаки, які намагалися зупинити повсталих моряків, переслідували корабель.

21 липня 1992 року. Росіяни переслідують СКР-112

Для зупинки СКР-112 росіяни відкривали вогонь з артилерійської установки у повітря і по курсу корабля, небезпечно маневрували зі зближенням з метою таранити або завдати пошкодження, намагалися висадити на корабель групи захоплення. Пізніше переслідувачі були готові в будь-який момент за наказом командування ЧФ відкрити вогонь і потопити корабель, однак українці щасливо дісталися Одеси. Так СКР-112 став першим кораблем ВМС України.

Потім були Масандрівські угоди, які започаткували тривалу катавасію із Чорноморським флотом, яку ми намагаємось вирішити досі.

Більше історій читайте у спецпроекті 24 каналу: Формула свята: День захисника України

Але за останні роки дійсно вдалось досягти значного прогресу в усвідомленні незалежності та боєздатності українських ВМС: там все менше розгубленості і все більше готовності відстоювати кордони держави.



Військово-морський флот України станом на 2018 рік