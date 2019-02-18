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      Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast

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      Володимир Путін погрожує світу
      Володимир Путін погрожує світу / Колаж The Daily Beast

      Росія натякає, що має зброю, заборонену Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

      "23 січня російські військові чиновники провели прес-конференцію, на якій вихвалялись тим, що, за їхніми словами, було крилатою ракетою. Але та презентація, згідно з секретною оцінкою американської розвідки, по суті була фабрикацією. Ні ракета, ні її пускова установка, ні супровідні схеми не були такими, як заявляла Росія", – стверджує оглядач The Daily Beast Анкіт Панда у статті "Розвідувальна служба США: Росія намагалася пошити в дурні весь світ завдяки фіктивній ракеті".

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      Практично ніщо з того, чим на прес-конференції вихвалялась Росія, аби довести свою силу, не мало нічого спільного з ракетою, до якої США проявляють цікавість, йдеться в оцінці, складеній ЦРУ та Національним агентством геопросторової розвідки, – пише видання.

      Як вдалося дізнатися The Daily Beast, "на початку лютого обидва згадані розвідувальні агентства дійшли висновку, що транспортно-пускові контейнери і пускова установка, публічно продемонстровані Міністерством оборони Росії, аж ніяк не стосуються тієї ракети, яка, за заявами США з 2014 року, порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. За словами двох джерел в уряді США, ракета, що порушує договір, більша, ніж транспортно-пусковий контейнер, продемонстрований публічно російським міноборони, і її запуск потребує іншої пускової установки".


      Ракети і пускова установка 9M728 

      "На прес-конференції міноборони переконувало, що ракета, яка, за словами США, порушує договір, це просто варіант існуючої крилатої ракети 9M728 з покращеним управлінням. Відповідно до офіційної російської заяви, дальність польоту цієї ракети насправді менша, ніж у попередньої версії ракети через більшу секцію електроніки, що робить її важчою. На підтвердження своїх слів міністерство показало журналістам те, що було схемами двох ракет. Але схема 9M729 не відповідала справжній ракеті, йдеться в американській оцінці. Крім схеми, репортерам також показали і дозволили знімати та фотографувати пускову трубу і пускову платформу для перевезення і запуску ракети. Та саму ракету, втім, не показували", – зазначає газета.

      Продемонстрована пускова установка не була того типу, який сумісний з 9М729, повідомило The Daily Beast джерело в уряді США. У спільній оцінці ЦРУ та Національного агентства геопросторової розвідки стосовно ракети 9M729 повідомляється, що було проведено "шість випробувань, які перевищили дистанцію в 500 км, – розказало The Daily Beast одне з джерел.

      Отже, Росія продемонструвала, що її ракети можуть долати відстані, заборонені договором. "Найдовша відстань, досягнута в одному з шести випробувань, склала 2070 км. США вважають, що ракета 9M729 – це дорожно-мобільна версія крилатої ракети "Калібр" морського базування, з дальністю польоту 2000 км з конвенційним бойовим зарядом, і з дальністю 2350 км – з ядерним варіантом", – повідомило джерело The Daily Beast.

      Видання нагадує, що в американській розвідувальній спільноті ракета 9M729 називається SSC-8.

      Росія не визнає звинувачень з боку США у порушенні договору, і січнева прес-конференція була спробою відкрито продемонструвати, що ракета SSC-8 повністю відповідає договору – за винятком того, що ракету SSC-8 не показали. Станом на лютий 2019 року Росія має чотири батальони ракет SSC-8, – йдеться в публікації.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости США Новости России Оружие Публикации
      Источник: 24 Канал
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