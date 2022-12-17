Останніми тижнями все активніше говорять про можливість нового наступу Росії, зокрема з території Білорусі. Цю інформацію прокоментували наш розвідники.

Все точки над "і" расставил представитель главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Пока в Главном управлении разведки Украины не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления – 24 канал) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. К настоящему времени в России не готовы к новому полномасштабному наступлению,

– отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому говорится не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

Ранее советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты активно готовятся сделать что-то к годовщине начала войны, которая будет уже через 2 месяца. Однако Запад уже предупреждает, что этого делать не стоит.