Розыск "крестного отца контрабанды" Альперина: адвокат говорит, что его клиент никуда не исчезал

Андрей Федур, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщил правозащитник на своей фейсбук-странице, Альперин ничего не знает о том, что его разыскивают НАБУ и САП, а эту информацию он узнал из СМИ.

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"27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП на улице Исаакяна, 17. Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный подарок от президента никому не достанется", – подчеркнул Федур.

Между тем, телеграмм канал "Легитимный" со ссылкой на источники пишет, что Альперину вскоре вручат подозрение. Сейчас его срочно готовят силовые ведомства под кураторством людей с ОПУ.

По данным ресурса, информацию о Альперина и его "покровителях" слили конкуренты "крестного отца контрабанды".

26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства . В частности, задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Дело, в рамках которой задержали таможенника, является связанным с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

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Что известно о Вадиме Альперине

СМИ его называют "королем одесской контрабанды". Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

Впервые о нем заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.