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      Розыск "крестного отца контрабанды" Альперина: адвокат говорит, что его клиент никуда не исчезал

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      Вадим Альперин / Соцсети

      Андрей Федур, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

      Как сообщил правозащитник на своей фейсбук-странице, Альперин ничего не знает о том, что его разыскивают НАБУ и САП, а эту информацию он узнал из СМИ.

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      "27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП на улице Исаакяна, 17. Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный подарок от президента никому не достанется", подчеркнул Федур.

      Между тем, телеграмм канал "Легитимный" со ссылкой на источники пишет, что Альперину вскоре вручат подозрение. Сейчас его срочно готовят силовые ведомства под кураторством людей с ОПУ.

      По данным ресурса, информацию о Альперина и его "покровителях" слили конкуренты "крестного отца контрабанды".

      26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. В частности, задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Дело, в рамках которой задержали таможенника, является связанным с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. 

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      Что известно о Вадиме Альперине 

      СМИ его называют "королем одесской контрабанды". Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

      Впервые о нем заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.

      Кроме того, громкий скандал разгорелся в 2017 году. Тогда Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (или за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, либо за то, чтобы "потеряли" дела). А в ноябре 2017 суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на свободу.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Новости политики Контрабанда САП Криминальные новости Новости Одессы
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