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      РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ: дошла очередь до Африки

      26 Читати новину українською
      Патриарх Феодор ІІ теперь вряд ли посетит Россию / "Радио Свобода"

      Русская православная церковь разорвала отношения с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II. Причина – так как Феодор признал Православную церковь Украины.

      Соответствующее решение приняли в четверг, 26 декабря, на заседании Синода РПЦ. О нем рассказал в телеграмм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда .

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      В решении РПЦ речь о следующем:

      • Выразить глубокую скорбь из-за общения Феодора с "раскольниками" (в Москве только так называют ПЦУ).
      • Выразить удивление, почему Феодор во время "вторжения Константинопольского патриархата в Украину" (так в России называют назначение экзархов в октябре 2018) выступал против, а сейчас вдруг изменил мнение.
      • Отказаться от молитвенного и евхаристического общения с Феодором.
      • Остановить деятельность представительства Александрийского патриархата при патриархате Московском (проще говоря – закрыть посольство).
      • Все приходы РПЦ в Африке вывести из-под подчинения Александрийского патриархата и предоставить им статус ставропигии (фактически – автономных церковных единиц).

      Причина испорченных отношений РПЦ с Александрийским патриархатом такова: в ноябре 2019 патриарх Феодор II объявил о признании Православной церкви Украины и упомянул митрополита Епифания во время службы.

      Что известно о Александрийском патриархате? Греческая православная церковь Александрии или Патриархат Александрийский и всей Африки – один из древнейших патриархатов христианской церкви восточного обряда. Центр расположен в городе Александрия в Египте. Сейчас в церкви 28 митрополий и 9 епархий по всей Африке.

      Православную церковь Украины уже признала и Элладская церковь, поэтому РПЦ и с ними остановила молитвенное общение – в частности, с главой церкви архиепископом Афинским Иеронимом II.

      Наличный курс валют 26 декабря: гривня упала впервые за две недели
      26 декабря
      916
      Автор: Северин Трач
      Теги: РПЦ Религия Православная церковь Украины
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