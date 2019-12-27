РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ: дошла очередь до Африки

Русская православная церковь разорвала отношения с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II. Причина – так как Феодор признал Православную церковь Украины.

Соответствующее решение приняли в четверг, 26 декабря, на заседании Синода РПЦ. О нем рассказал в телеграмм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда .

Читайте также: В УПЦ МП раскритиковали религиозное законодательство Украины

В решении РПЦ речь о следующем:

Выразить глубокую скорбь из-за общения Феодора с "раскольниками" (в Москве только так называют ПЦУ).

Выразить удивление, почему Феодор во время "вторжения Константинопольского патриархата в Украину" (так в России называют назначение экзархов в октябре 2018) выступал против, а сейчас вдруг изменил мнение.

Отказаться от молитвенного и евхаристического общения с Феодором.

Остановить деятельность представительства Александрийского патриархата при патриархате Московском (проще говоря – закрыть посольство).

Все приходы РПЦ в Африке вывести из-под подчинения Александрийского патриархата и предоставить им статус ставропигии (фактически – автономных церковных единиц).

Причина испорченных отношений РПЦ с Александрийским патриархатом такова: в ноябре 2019 патриарх Феодор II объявил о признании Православной церкви Украины и упомянул митрополита Епифания во время службы.

Что известно о Александрийском патриархате? Греческая православная церковь Александрии или Патриархат Александрийский и всей Африки – один из древнейших патриархатов христианской церкви восточного обряда. Центр расположен в городе Александрия в Египте. Сейчас в церкви 28 митрополий и 9 епархий по всей Африке.