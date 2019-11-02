РПЦ возмущена поддержкой ПЦУ со стороны Элладской церкви, но прекращать отношения не спешит

Русская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение только с главой Элладской церкви и некоторыми иерархами. Причина – признание греками каноничности автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом рассказали в российской службе BBC со ссылкой на заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона.

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Иларион сообщил: "РПЦ ранее предупреждала, что если архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II официально признает украинский раскол (именно так называют в России автокефалию ПЦУ – 24 канал), тогда его имя вычеркнут из диптихов Русской православной церкви".

Примечательно, что фактически это не означает прекращение общения РПЦ со всей Элладской церковью. Мол, с теми иерархами, которые не признают "украинский раскол", россияне будут дружить охотно. А вот с теми, кто Православную церковь Украины признал, РПЦ разорвет молитвенное общение.

Официально о решении обещают сообщить 3 ноября.

Признание ПЦУ Элладской церковью: главное

Епископы греческой церкви признали самостоятельность ПЦУ 12 октября на заседании под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним 21 октября направил главе ПЦУ митрополиту Епифанию "мирную грамоту" (официальное признание новой церкви).

Из 35 архиереев, присутствовавших на Соборе, ни один не высказался против, и наряду с этим говорили и о давлении со стороны русской церкви.

В России священный синод РПЦ пообещал "рассмотреть последствия" этого решения Элладской православной церкви.

Ранее в РПЦ заявили, что разорвут отношения с Элладской церковью из-за признания ПЦУ