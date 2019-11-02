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      РПЦ возмущена поддержкой ПЦУ со стороны Элладской церкви, но прекращать отношения не спешит

      21 Читати новину українською
      РПЦ агрессивно отреагировала на решение Греческой церкви
      РПЦ агрессивно отреагировала на решение Греческой церкви / vladtime.ru

      Русская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение только с главой Элладской церкви и некоторыми иерархами. Причина – признание греками каноничности автокефалии Православной церкви Украины.

      Об этом рассказали в российской службе BBC со ссылкой на заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона.

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      Иларион сообщил: "РПЦ ранее предупреждала, что если архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II официально признает украинский раскол (именно так называют в России автокефалию ПЦУ – 24 канал), тогда его имя вычеркнут из диптихов Русской православной церкви".

      Примечательно, что фактически это не означает прекращение общения РПЦ со всей Элладской церковью. Мол, с теми иерархами, которые не признают "украинский раскол", россияне будут дружить охотно. А вот с теми, кто Православную церковь Украины признал, РПЦ разорвет молитвенное общение.

      Официально о решении обещают сообщить 3 ноября.

      Признание ПЦУ Элладской церковью: главное

      • Епископы греческой церкви признали самостоятельность ПЦУ 12 октября на заседании под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
      • Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним 21 октября направил главе ПЦУ митрополиту Епифанию "мирную грамоту" (официальное признание новой церкви).
      • Из 35 архиереев, присутствовавших на Соборе, ни один не высказался против, и наряду с этим говорили и о давлении со стороны русской церкви.
      • В России священный синод РПЦ пообещал "рассмотреть последствия" этого решения Элладской православной церкви.

      Ранее в РПЦ заявили, что разорвут отношения с Элладской церковью из-за признания ПЦУ

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Греция Новости России РПЦ Православная церковь Украины Религия
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