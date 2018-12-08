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      Ртутный или инфракрасный: советы от Супрун по правильному выбору градусника

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      Как правильно выбрать градусник: советы от Супрун
      Как правильно выбрать градусник: советы от Супрун / Соцсети

      Сегодня измерить температуру у человека можно многими способами и с помощью различных приборов: от проверенного ртутного термометра до инфракрасных сканеров. Однако не всегда легко выбрать именно то, что подходит Вам или Вашему ребенку.

      Как действовать в таких ситуациях, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Она, в частности, обнародовала несколько дельных замечаний:

      – несмотря на то, что многие люди привыкли пользоваться ртутными градусниками, они остаются наиболее опасными: точность измерения достаточно высока, зато стоит и учитывать время – измерение таким прибором требует его значительно больше, чем, к примеру, электронный;

      – ртутный термометр с легкостью может сделать температуру вашей маленькой проблемой всего за несколько секунд (имеется в виду, если Вы его разобьете – 24 канал);

      – более современные приборы для измерения температуры имеют достаточно преимуществ, но точность некоторых из них пока достаточно не изучена; к примеру, инфракрасные сканеры, измеряют температуру на поверхности кожи, тем более они являются достаточно дорогими;

      – под мышками – не самая надежное место измерения температуры: в основном это зависит от возраста, прибора, который вы используете, и навыков в измерении.

      Напомним, недавно в Украине был зафиксирован первый случай смерти от ОРВИ в течение осени-зимы 2018 года.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье .

      Теги: Здоровье Ульяна Супрун Грипп в Украине Лечение Здоровая жизнь Советы
      Источник: 24 канал
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