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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Рубан просит включить его в списки на обмен от пророссийских боевиков Донетчины

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Рубан хочет, чтобы его обменяли на украинских заложников пророссийских боевиков
Рубан хочет, чтобы его обменяли на украинских заложников пророссийских боевиков / ТАСС

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан через своего адвоката Валентина Рыбина передал "омбудсмену" пророссийских боевиков Донетчины Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен с стороны оккупантов.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Ранее, 25 июня, Рубан отказался от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова и выразил желание, чтобы его защищал Рыбин. Поэтому на судебном заседании 25 июня Рубана представлял уже Рыбин.

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В тот день суд на 2 месяца продлил Рубану срок содержания под стражей.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракта и незаконном обращении с оружием.

По делу Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с нардепа неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест. Савченко будет находиться под стражей как минимум до 13 июля.

Теги: Новости Украины заложники Обмен пленными Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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