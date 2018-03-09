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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Рубан располагает информацией о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing, – журналист

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Рубан имеет информацию о сбитом Boeing, заявил Каныгин
Рубан имеет информацию о сбитом Boeing, заявил Каныгин / Фото из открытых источников

Подозреваемый в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан владеет информацией о сбитом в 2014 году на Донбассе малайзийском Boeing MH17.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин.

"Очень странная история с задержанием Рубана на Донбассе украинскими силовиками... К Рубану, конечно, много вопросов. Кроме популярных обвинений в том, что людей он спас за деньги, есть еще один момент. Рубан – один из тех, кто владеет информацией по сбитому малайзийскому Boeing", – написал журналист.

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В июле 2014 года он много контактировал с сепаратистами и с тем же Мрачным (боевик "ДНР", который якобы причастен к доставке "Бука", из которого был сбит самолет) на тему обменов. Отношения у них тогда сложились вполне рабочие, даже приятельские, оба потом рассказывали байки в Facebook, и я уверен, что Рубан мог бы много интересного нам рассказать,
– говорится в сообщении Каныгина.

Журналист отметил, что год назад он пытался поговорить с Рубаном о МН17, однако тот заявил журналисту, что "не снесет в таком случае головы".

"Мне трудно поверить, что этот осторожный, хитрый тип повез бы оружие сам из "ДНР" в Киев через несколько контрольно-пропускных пунктов, да еще и для организации покушения на Порошенко. Не говоря о том, что любого оружия навалом и на подконтрольных Украине территориях, а если уж надо перевезти его из "ДНР", то для этого подойдет любой кусок 500-километровой "дырявой" линии разграничения", – подчеркнул Каныгин.

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Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Рубан журналисты Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
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