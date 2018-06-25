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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Рубана оставили под стражей

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Рубана оставили под стражей еще на два месяца
Рубана оставили под стражей еще на два месяца / Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева еще на 2 месяца продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов в Киеве, бывшему переговорщику Владимиру Рубану.

Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 25 июня.

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Суд постановил, учитывая, что вынесение полного постановления занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить,
– заявил судья.

Содержание под стражей Владимира Рубана продлили до 23 августа.

Полный текст постановления суд должен объявить 29 июня.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием.

В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. Савченко находиться под стражей как минимум до 13 июля.

Теги: Новости Киева Судьи арест Владимир Рубан Новости Украины
Источник: 24 Канал
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