Рубана оставили под стражей

Шевченковский районный суд Киева еще на 2 месяца продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов в Киеве, бывшему переговорщику Владимиру Рубану.

Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 25 июня.

Читайте также: Геращенко прокомментировала вероятность обмена Рубана на украинских пленных

Суд постановил, учитывая, что вынесение полного постановления занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить,

– заявил судья.

Содержание под стражей Владимира Рубана продлили до 23 августа.

Полный текст постановления суд должен объявить 29 июня.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием.



В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. Савченко находиться под стражей как минимум до 13 июля.