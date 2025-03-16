Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Госдепартамента США, где был обнародован официальный релиз пресс-секретаря Тами Брюс.

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Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 15 марта, провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь проинформировал Россию о военных сдерживающие операции США против поддерживаемых Ираном хуситов и отметил, что дальнейшие атаки хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море не останутся без ответа.

Рубио и Лавров также обсудили дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии и согласились продолжить работу над восстановлением коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.

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Напомним, что 18 февраля делегации России и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Известно, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа.

К слову, недавно в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Добавим что после этого стороны сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде.