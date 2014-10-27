Рубль продолжает падать

Сегодня в 11:30 по московскому времени рубль подешевел до 41,93 по отношению к доллару США и к 53,22 - к евро, теряя 2 и 16 копеек соответственно.

Как сообщает Reuters, бивалютная корзина на это время подорожала против рубля на 8 копеек — до 47,01, в начале торгов отметившись на новом экстремуме 47,08.

По оценке участников рынка, Центробанк пока не повышал на 5 копеек валютный коридор до 38,10-47,10, хотя котировки корзины некоторое время находились выше предыдущей границы 47,05.

Ожидания снижения рейтинга до "мусорного" ​​привели к спросу на валюту и падение рубля к абсолютным минимумам на предыдущей, пятничной, сессии, а ЦБ повысил коридор на 35 копеек, продав для этого около 2,5 миллиарда долларов.

Как известно, агентство S&P в пятницу подтвердило долгосрочный валютный кредитный рейтинг России на уровне "BBB" с сохранением негативного прогноза.