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      Рубль продолжает падать

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      Рубли
      Рубли / timenews.in.ua

      Сегодня в 11:30 по московскому времени рубль подешевел до 41,93 по отношению к доллару США и к 53,22 - к евро, теряя 2 и 16 копеек соответственно.

      Как сообщает Reuters, бивалютная корзина на это время подорожала против рубля на 8 копеек — до 47,01, в начале торгов отметившись на новом экстремуме 47,08. 

      По оценке участников рынка, Центробанк пока не повышал на 5 копеек валютный коридор до 38,10-47,10, хотя котировки корзины некоторое время находились выше предыдущей границы 47,05. 

      Ожидания снижения рейтинга до "мусорного" ​​привели к спросу на валюту и падение рубля к абсолютным минимумам на предыдущей, пятничной, сессии, а ЦБ повысил коридор на 35 копеек, продав для этого около 2,5 миллиарда долларов. 

      Как известно, агентство S&P в пятницу подтвердило долгосрочный валютный кредитный рейтинг России на уровне "BBB" с сохранением негативного прогноза.

      Теги: Новости России Украина – Россия Валюта
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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