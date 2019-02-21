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      Ручные агенты кандидатов в президенты: какие общественные организации будут следить за выборами

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      139 общественных организаций будут наблюдать за проведением президентских выборов 31 марта. У большинства из них нет никакого опыта в мониторинге выборов. Их названия никак не касаются избирательного процесса, поэтому возможно, что они тесно связаны с кандидатами в президенты.

      Да, активисты "АвтоЕвроСилы" собираются контролировать проведение выборов. Это люди, которые блокировали междугородные трассы и требовали отменить принятые законопроекты о так называемых "евробляхах". Соответственно, это не их профиль.

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      За ходом голосования наблюдать и "Молодежное спортивное движение". А еще контролировать выборы хочет "Совет по экологической безопасности", "Союз архитекторов", Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы.

      В общем 139 общественных организаций получили в ЦИК право находиться на избирательных участках. В 2014-м таких было всего 10.

      Какие общественные организации имеют право наблюдать за выборами?

      "Разрешение на наблюдение получают общественные организации, которые подали ходатайство и у них в уставах указано, что они осуществляют наблюдение за избирательным процессом", – отметил заместитель ЦИК Евгений Радченко.

      Главная цель наблюдателей – контролировать соблюдение избирательного права и фиксировать нарушения на участках. А более половины зарегистрированных организаций не имеет никакого отношения к избирательному процессу.

      Это не может быть просто человек с улицы, который будет сидеть и просто смотреть. Это должен быть человек, который знает специфику избирательного процесса, знает законодательство и механизмы работы в день выборов,
      – рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      В гражданской сети "Опора" подсчитали: 26 организаций появились лишь в конце 2018-го. Еще шесть – в январе этого года. Десяток являются сателлитами партий. Например, "Женщины Батькивщины" или "Солидарная молодежь".

      Всего 17 кандидатов имеют более 30 "ручных" общественных организаций. Больше всего у Александра Вилкула – девять. Пять имеет Юлия Тимошенко, и еще три связанные с депутатом Киевсовета Аллой Шлапак, которая работает в штабе лидера "Батькивщины". По 2 общественные организации – у Зеленского, Ляшко, Данилюка, Порошенко и Бондаря.

      Скільки громадських організацій піддаються впливу політиків
      Сколько общественных организаций подвергаются воздействию политиков

      На самом деле в Украине существуют единицы организаций, которые на самом деле мониторят избирательный процесс, фиксируют нарушения и отчитываются об этом. Но если все 139 организаций захотят иметь хотя бы по одному представителю на каждом участке, то помещение физически не вместят всех желающих. А это может затянуть процесс подсчета голосов.

      Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то произойдет он 21 апреля.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Олег Ляшко Александр Данилюк Бондарь Виктор Васильевич Александр Вилкул Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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