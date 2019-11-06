15:35
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Руда к 2022 году упадет в цене до $60 за тонну, а цена стали останется на том же уровне, – Citi

      31 Читати новину українською
      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / finnews.today

      ЖРС с содержанием железа 65% подешевеет до $65/т, что значительно ниже уровня 2018 года

      В 2020-м и в последующие годы цены на железную руду будут снижаться, сообщает сайт GMK Center.

      Такой прогноз озвучила Трейси Ляо, аналитик Citi, на конференции по железной бирже Лондонской биржи металлов в Лондоне, сообщает S&P Global Platts.

      Падающая руда

      Как ожидает Citi, цены на мелочь с содержанием железа 62%, поставляемую в Китай, могут упасть на $14/т – до $80/т. А в 2021-2022 годах – до $60/т. Это не слишком далеко от средней цены 2018 года в $69/т.

      У железной руды был сложный годПосле сбоев производства из-за аварии в Бразилии и австралийских циклонов, которые привели к падению морских поставок, индустрия возвращается на круги своя,
      резюмировала Ляо.

      Из 90 млн т в год, которые потеряла крупнейшая бразильская железорудная компания Vale, она восстановила 30-40 млн т в год.

      ЖРС с содержанием железа 65%, по прогнозу Citi, в 2020 году упадет в цене на $15 – до $91 т. В 2021-м цена упадет до $67/т, в 2022-м до $65/т. Это существенно ниже $90/т, которые были в стабильном 2018 году.

      Сталь и автомобилестроители

      Цены на сталь останутся на текущем умеренном уровне, прогнозирует Citi.

      Это обусловлено замедлением роста металлургии в странах с развитой экономикой.

      Сильный рост показал лишь Китай, на долю которого приходится 50% мирового потребления стали. Особенно бурно потреблял сталь строительный сектор.

      По словам Ляо, запасы стали в Китае в целом остаются низкими, хотя маржа находится под давлением из-за роста поставок.

      По мнению аналитика, за пределами Китая фундаментальные показатели рынка стали слабые, а спрос остается неизменным, о чем свидетельствует значительное снижение совокупной маржи ArcelorMittal.

      Автомобильный сектор, обычно второй по потреблению стали после строительства, в глобальном масштабе в 2019 году развивался слабо. Продажи автомобилей упали в Китае и Индии.

      "Автомобилестроение в ближайшие два-три года доставит металлургии много проблем", – заключает Ляо.

      blog_ava
      Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
      сегодня
      10438
      Теги: Металлургия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      Ігор Саджениця 54
      Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      сегодня , 15:00 Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      Блог Соцмережі 187
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      173
      "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      сегодня , 14:00 "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      Ігор Саджениця 57
      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      сегодня , 13:20 Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      Лія Бонавська 268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук