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      "Рух" возглавит известный иностранный тренер

      71 Читати новину українською
      Кучук возглавит Рух
      Кучук возглавит Рух / Getty Images

      Перволиговый "Рух" из Винников возглавит известный белорусский специалист Леонид Кучук. Задача нового тренера будет вывести команду в Премьер-лигу Украины.

      О том, что Кучук станет главным тренером "Руха" сообщает FootballHub.

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      Белорусский тренер хорошо знаком с Украиной. Он возглавлял киевский "Арсенал" в сезоне 2011/2012 и каменскую "Сталь" в 2017 году. Последним клубом "Кучука" был российский "Ростов".

      Сейчас "Рух" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков после 16 матчей. Клуб находится в зоне переходных матчей за право остаться в этом дивизионе и отстает от спасительного 12-го места на 3 очка.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы
      Источник: 24 Канал
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