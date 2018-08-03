Руками руководителя СБУ в Киеве Порошенко "будет уничтожать" кандидатов на президентское кресло

Он получил награду от Пшонки за прокурорскую деятельность во время Майдана. И вот теперь, на пятый год после Революции Достоинства, Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области. Что интересно, Валендюку удавалось делать карьеру при всех президентах. И даже избежать люстрации.

С 31 июля Валендюк – новый глава управления СБУ Киева и области. Петр Порошенко назначил Олега Валендюка несмотря на его скандальное прошлое.

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Всю жизнь Валендюк работал в прокуратуре. А в 2014 году должен был быть люстрованным с должности первого заместителя прокурора Киева. Но "чудом" избежал увольнения, потому что только за 5 дней получил решение суда – запретить Генпрокуратуре его увольнять.

Он руководил управлением представительства прокуратуры во всех судах Украины. Все решения о запрете акций, мирных протестов, все представительство прокуратуры и проверки их законности были в руках этого именно департамента,

– отметила директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко.

За день до расстрела Небесной сотни Валендюк получил вознаграждение от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки – денежную премию, цитирую: "за активное участие в решении насущных вопросов прокурорской деятельности в условиях сложной ситуации, которая возникла в Украине в связи с массовыми акциями протеста". И даже несмотря на это при новой власти карьера Валендюка только шла вверх. Он был исполняющим обязанности прокурора Киева, заместителем прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым.

Олег Валендюк

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как Валендюк неоднократно посещал Администрацию Президента. И после этого Олег Валендюк получил должность в Генпрокуратуре. Но и этого оказалось мало. Недавно он пытался возглавить территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве. Впрочем, из-за громкой огласки конкурс так и не состоялся. И теперь будет руководить в СБУ.

Человек, который из-за информации о нем не попал в ГБР, попадает руководителем спецслужбы. И это просто показывает, что Порошенко уже в отчаянии и делает бессмысленные шаги, как делала в свое время команда Януковича перед своим крахом,

– отметил лидер ОО "Автомайдан" Алексей Гриценко.

Эксперты предполагают, что Порошенко назначил Валендюка, чтобы начать работу против кандидатов в президентское кресло. Ведь до выборов нового гаранта осталось меньше года. "Говорит о тех рисках реванша, которые могут происходить в том числе за год до проведения выборов", – добавила Козаченко.

"Будут искусственные уголовные дела, будут проводиться негласные следственные действия вне закона, будет собираться информация вне закона, будут вставляться прослушки и все остальное. То есть человек будет координировать эту деятельность", – подчеркнул Гриценко.

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И теперь все зависит от подчиненных Валендюка: будут ли они выполнять неправомерные приказы своего руководителя. А представить нового руководителя ведомства должны в понедельник. И это не первое одиозное назначение от Порошенко. В июне Президент отдал свою квоту аудитора НАБУ экс-губернатору Донецкой области Павлу Жебривскому. А на его место назначил генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.