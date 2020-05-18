"Руки прочь от Стерненко": под СБУ собрались активисты на акцию протеста – видео

В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение. В то же время в СБУ уверяют, что вызвали его лишь для допроса.

В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко. По его информации, ему могут сообщить о подозрении. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам организатора Владислава Грезева, под СБУ ждут около полутысячи человек.

Что говорят в СБУ

В то же время в Службе безопасности подчеркнули, что вызвали Стерненко на допрос. А вручать ему подозрение не собираются. Правоохранители говорят, что активизация по этому делу в СМИ является попыткой обострить ситуацию создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование.

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Активисты зажгли файеры: видео



Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":

Акция в защиту Стерненко в Киеве / Фото Анны Брыковой для 24 канала

Дело Стерненко: коротко