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"Руки прочь от Стерненко": под СБУ собрались активисты на акцию протеста – видео

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Акция в защиту Сергея Стерненко под СБУ
Акция в защиту Сергея Стерненко под СБУ / Фото 24 канала / Анна Брыкова

В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение. В то же время в СБУ уверяют, что вызвали его лишь для допроса.

В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко. По его информации, ему могут сообщить о подозрении. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам организатора Владислава Грезева, под СБУ ждут около полутысячи человек.

Что говорят в СБУ

В то же время в Службе безопасности подчеркнули, что вызвали Стерненко на допрос. А вручать ему подозрение не собираются. Правоохранители говорят, что активизация по этому делу в СМИ является попыткой обострить ситуацию создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование.

Сергей Стерненко уже приехал в СБУ: смотрите видео 24 канала

Активисты зажгли файеры: видео

Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":

Акция в защиту Стерненко в Киеве / Фото Анны Брыковой для 24 канала

 

Дело Стерненко: коротко

  • На жизнь Стерненко покушались трижды в течение одного года: февраль – мае 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
  • Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
  • После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
  • Напротив, заходила речь не об обеспечении Стерненко, а об объявлении ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
  • Об объявлении подозрения самом Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
  • Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
  • В защиту Стерненко выступило множество активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены Офиса Президента и дома Ирины Венедиктов.
  • 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен был явиться 18 мая.
Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Новости Киева СБУ Сергей Стерненко Новости политики
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