"Руки прочь от Стерненко": под СБУ собрались активисты на акцию протеста – видео
В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение. В то же время в СБУ уверяют, что вызвали его лишь для допроса.
В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко. По его информации, ему могут сообщить о подозрении. Об этом сообщает 24 канал.
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По словам организатора Владислава Грезева, под СБУ ждут около полутысячи человек.
Что говорят в СБУ
В то же время в Службе безопасности подчеркнули, что вызвали Стерненко на допрос. А вручать ему подозрение не собираются. Правоохранители говорят, что активизация по этому делу в СМИ является попыткой обострить ситуацию создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование.
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Активисты зажгли файеры: видео
Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":
Дело Стерненко: коротко
- На жизнь Стерненко покушались трижды в течение одного года: февраль – мае 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
- Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
- После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
- Напротив, заходила речь не об обеспечении Стерненко, а об объявлении ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
- Об объявлении подозрения самом Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
- Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
- В защиту Стерненко выступило множество активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены Офиса Президента и дома Ирины Венедиктов.
- 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен был явиться 18 мая.