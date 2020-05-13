Руководитель Одесской ОГА выгнал журналисту из своего кабинета, его вызвали к Зеленскому: видео

В Одессе разгорелся скандал между журналисткой и главой местной облгосадминистрации Максимом Куцым. Он отказался отвечать на вопрос журналистки, а затем вызвал в свой кабинет представителей Нацгвардии, чтобы они вывели съемочную группу прочь.

Видео выложили в соцсетях. Одесское издание "Думская" пишет, что глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее с помощью национальных гвардейцев.

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Издание "Таймер" пишет, что журналистка хотела узнать у Куцого судьбу автомобилей скорой помощи, которые прибыли в Одесский регион и уже несколько недель стоят без дела, вместо того чтобы обслуживать жителей. Речь идет о 85 автомобилях скорой помощи, которые после поставки до сих пор находятся на автобазе санитарного транспорта.

С чего начался конфликт

Видео начинается с того, что Максим Куцый отвечает на вопросы журналистки. Самого вопроса, который задала журналистка, на видео нет. В один момент между главой Одесской ОГА и журналисткой вспыхивает спор. Куцый просит не снимать его, но журналисты отказываются. Тогда он угрожает вызвать Национальную Гвардию, что и делает.

Диалог между Куцым и журналисткой

– ... Все, что я могу сказать.

– Если вы губернатор, то вы должны знать, что сейчас при коронавирусе такая ситуация, и до сих пор нет...

– Вы можете остановить, пожалуйста (Куцый указывает на оператора, который его снимает, – прим. ред.)

– Мы не можем, это очень важно.

– Можете. Остановите, пожалуйста. Я запрещаю вам снимать меня.

– Почему?

– Потому что вы задаете провокационные вопросы.

– Вы расскажите как там было, чтобы было у нас...

– Остановите запись. Я сейчас вызову Национальную гвардию.

После этого Куцый вызывает Нацгвардию, а когда нацгвардеец приходит, Куцый заявляет, что не дает согласие на съемку в "режимном объекте" (это он о своем кабинете).

Видео спора между руководителем Одесской ОГА Куцым и журналисткой

Отметим, что на видео присутствуют признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 171 УК Украины – Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Кто выложил видео

Запись видео выложил журналист "1+1" Евгений Куксин, и его быстро начали распространять в анонимных телеграмм каналах. Евгений Куксин известен тем, что именно у него происходили обыски сотрудниками СБУ по делу о прослушивании бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Кто такой Евгений Куксин – читайте здесь.

А что это за журналистка

"Думская" выяснила, что интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1". Там работает Куксин, а бывшим продюсером программы был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он одним из первых прибыл в офис редакции, когда там происходили обыски по делу о прослушивании Гончарука.

Куцого вызывают к президенту, сам он в Одесской области

"Таймер" сообщало, что после этого случая Максима Куцого вызвали к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зато сам Куцый выложил фото из Измаила, где официально открывал кислородную станцию ​​для местной больницы. Поэтому, вполне вероятно, если разговор между Куцым и Зеленским или представителем Офиса Президента и произошел, то только онлайн.