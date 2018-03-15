Руководитель компании в Китае занялся сексом с подчиненной, забыв о видеокамерах

В Китае руководитель сети энергоснабжения занялся с подчиненной сексом на работе в конференц-зале, в котором были установлены камеры наблюдения.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

В штаб-квартире компании в Гуанчжоу после проведения совещания с коллегами из пяти различных провинций, в конференц-зале руководитель сети энергоснабжения, забыв выключить камеры, стал звездой эротических сайтов.

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Когда участники совещания взяли перерыв, долго не думая, руководитель решил заняться сексом с подчиненной прямо на столе конференц-зала. Пикантный ролик можно посмотреть по ссылке.

Искателя острых ощущений удалось идентифицировать, но он считает, что его намеренно подставили. И теперь собирается подать иск о клевете.