Руководитель компании в Китае занялся сексом с подчиненной, забыв о видеокамерах
В Китае руководитель сети энергоснабжения занялся с подчиненной сексом на работе в конференц-зале, в котором были установлены камеры наблюдения.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
В штаб-квартире компании в Гуанчжоу после проведения совещания с коллегами из пяти различных провинций, в конференц-зале руководитель сети энергоснабжения, забыв выключить камеры, стал звездой эротических сайтов.
Читайте также: Кто больше жалеет о сексе на одну ночь – женщины или мужчины: исследование
Когда участники совещания взяли перерыв, долго не думая, руководитель решил заняться сексом с подчиненной прямо на столе конференц-зала. Пикантный ролик можно посмотреть по ссылке.
Искателя острых ощущений удалось идентифицировать, но он считает, что его намеренно подставили. И теперь собирается подать иск о клевете.
Выбор редакции
-
Эксперт рассказал, кто мог изготовить газ, которым отравили Скрипалясегодня , 10:20
-
"Желчное заявление": в России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крымсегодня , 09:42
-
Главные новости 14 марта: новые монеты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиянсегодня , 08:13