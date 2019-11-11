Руководитель отделения банка в Киеве украла 1 067 624 гривны с пенсионных карт

Председатель территориального отделения государственного банка в Киеве придумала мошенническую схему, благодаря которой обокрала банк и его клиентов более чем на миллион гривен. Прокуратура Киева уже сообщила женщине о подозрении.

Следствие установило, что в октябре 2018 года руководитель банковского отделения в сговоре с другими людьми и со злоупотреблением служебного положения организовала и реализовала преступную схему. Об этом рассказали на официальном сайте прокуратура Киева.

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Как женщина украла деньги?

Подозреваемая организовала выдачу платежных банковских карт, причем клиенты – номинальные владельцы этих карт не присутствовали. И далее (конечно – без ведома клиентов) женщина осуществляла перевод средств с пенсионных счетов на эти "липовые" карты. После этого руководитель отделения передала банковские карты другим людям, чтобы те просто снимали с них деньги.

Именно таким образом, пишет прокуратура, женщина завладела деньгами клиентов банка на 356 тысяч 234 гривны, и деньгами банка на 711 тысяч 390 гривен, что в сумме составило более миллиона гривен. Поэтому указанную руководительницу подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением.

Сейчас в прокуратуре рассуждают, какую в суде просить для женщины меру пресечения. Если суд в конце концов признает женщину виновной, она может попасть в тюрьму на 12 лет, да еще и потерять все свое имущество.

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