Руководитель спецподразделения новой полиции помогал разгонять Майдан, – СМИ

Командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк ранее служил в "Беркуте" и принимал участие в разгоне участников Евромайдана. Ни в полиции, ни в прокуратуре эту информацию комментировать не хотят.

Об этом говорится в расследовании "Громадского".

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Так, нынешний полк особого назначения был создан на базе "Беркута", в котором Цикалюк служил до его ликвидации.

Издание проанализировало видео и фото разгона протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года. На них похожий на нынешнего командира полка полиции особого назначения Руслана Цикалюк мужчина вместе с другими спецназовцами участвует в разгоне протеста.

Кроме того, результаты портретной экспертизы свидетельствуют о том, что на фото действительно присутствует Руслан Цикалюк.

По меньшей мере два правоохранителя, которые отказались называть свои имена, сообщили "Громадскому", что Цикалюк был в ночь разгона на Майдане, они узнали его на видео,

– говорится в материале.

Между тем сам экс-беркутовец факт своего пребывания на Майдане отрицает.

Со своей стороны, глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что это вопрос к следствию, а не к полиции.

"Его не привлекли к уголовной ответственности, он не отстранен от службы", – подчеркнул он.

По данным издания, в прокуратуре лишь сообщили, что Цикалюка допросили как свидетеля по ряду уголовных производств относительно преступлений против Майдана .Других деталей ведомство не предоставило.

Министр внутренних дел Арсен Аваков дать комментарий относительно ситуации с экс-беркутовцем тоже отказался.

К слову, суд пожалел и отпустил четырех сторонников "русского мира", которых осуждали за участие в захвате и поджоге здания Харьковской ОГА в 2014 году.