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      Руководитель "Укрзализныци" перешел на личности, но я так делать не буду, – Криворучко

      112 Читати новину українською
      Александр Криворучко
      Александр Криворучко / 112.ua

      Глава ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко отреагировал на интервью руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

      "В своем последнем интервью руководитель "Укрзализныци" господин Евгений Кравцов удостоил меня своим вниманием. Человек, отвечающий за одно из крупнейших госпредприятий, большой специалист отрасли (по крайней мере судя по уровню его заработной платы в размере почти миллион гривен в месяц) перешел на личности, высказавшись о моем непрофессионализме. Ничего путного при этом сказано не было. Со своей стороны переходить на личности не буду", – написал Криворучко на своей странице в Facebook.

      Он разобрал интервью Кравцова и выразил свою позицию по основным вопросам. Глава ассоциации владельцев вагонов отметил, что стратегия "Укрзализныци" носит исключительно декларативный характер – нет конкретных цифр и показателей, поэтому ожидать.

      Что касается выхода на IPO, то Криворучко написал, что создается впечатление, что предыдущие несколько лет управления "Укрзализныцей" сводились именно к снижению стоимости покупки акций компании для потенциального иностранного инвестора.

      Год за годом мы наблюдаем снижение фактического объема перевозок, мизерную прибыль, постоянные коррупционные скандалы и регулярные новости во всех средствах массовой информации об устаревших основных фондах. В такой ситуации я слабо верю в то, что акции компании можно будет выгодно продать,
      – написал он.

      С 2017 года тарифы в УЗ выросли почти на 30%. Впервые за долгое время компания показала прибыль, но, как отмечает Криворучко, это произошло не потому, что стали возить больше грузов, или улучшили операционную эффективность, а потому, что тарифы повышались уже дважды и на этом менеджмент вряд ли собирается останавливаться.

      Также он упомянул о контракте "Укрзализныци" с General Electric на миллиард гривен. Ведь все закончилось лишь небольшой партией локомотивов.

      Не обошлось и без упоминания о пассажирских перевозках и их качестве.

      "Думаю, вы согласитесь со мной, что качество и скорость нашего пассажирского ж/д сообщения оставляет желать лучшего. В УЗ рассматривают вопросы улучшения сообщения Киева с городами в радиусе двести километров, а также сокращения времени поездки в Харьков и Львов. И такие планы – это конечно хорошо. Но за два года в этом направлении ничего сделано не было", – написал глава ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
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