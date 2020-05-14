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Руководство Одесской таможни организовало коррупционную схему: их поймали на горячем – фото

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Коррупция на Одесской таможне: нарушителей задержали - фото
Керівництво Одеської митниці організувало корупційну схему / Пресслужба ДБР

СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы. Начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на растаможивании товаров.

Для махинаций руководители двух постов Одесской таможни придумали схему, информирует пресс-служба СБУ.

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В аферу были вовлечены начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск",
– говорится в сообщении.

Как реализовывали схему

  • В порту "Одесса" с каждого контейнера для доставки грузов на внутреннюю таможню без дополнительного контроля требовали 100 долларов.
  • Если компания-импортер соглашалась на такое, ее вносили в список. В дальнейшем контейнеры компании за оговоренную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.
  • После этого свою роль начинал выполнять чиновник поста "Черноморск". Он препятствовал компаниям в растаможке товаров путем затягивания их оформления.
  • Однако предлагал выход – помощь импортерам в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" потребовал 50 – 60% разницы между реальной ценой и фиктивной.
  • Стоимость "платежа" составляла от 200 до 4 тысяч долларов. Часть денег отдавали непосредственно руководству Одесской таможни.

Как правоохранители раскрыли схему

  • Правоохранители задокументировали получение участниками схемы взятки в сумме 800 долларов. А тогда задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения очередной взятки – в сумме 1,3 тысячи долларов.
  • Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос сообщения о подозрении участникам схемы и избрания меры пресечения.
  • Также проверяют причастность к схеме других работников таможни и правоохранителей.

Задержание начальника отдела таможенного поста "Черноморск": фото ГБР и СБУ

 

Обратите внимание! Накануне СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Он работал в должности всего два месяца. По данным следствия, таможенник и его сообщники систематически требовали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины СБУ Коррупция Государственная таможенная служба Новости Одессы
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