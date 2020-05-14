Руководство Одесской таможни организовало коррупционную схему: их поймали на горячем – фото

СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы. Начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на растаможивании товаров.

Для махинаций руководители двух постов Одесской таможни придумали схему, информирует пресс-служба СБУ.

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В аферу были вовлечены начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск",

– говорится в сообщении.

Как реализовывали схему

В порту "Одесса" с каждого контейнера для доставки грузов на внутреннюю таможню без дополнительного контроля требовали 100 долларов.

для доставки грузов на внутреннюю таможню без дополнительного контроля Если компания-импортер соглашалась на такое, ее вносили в список. В дальнейшем контейнеры компании за оговоренную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

на такое, ее вносили в список. В дальнейшем контейнеры компании за оговоренную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль. После этого свою роль начинал выполнять чиновник поста "Черноморск". Он препятствовал компаниям в растаможке товаров путем затягивания их оформления.

товаров путем затягивания их оформления. Однако предлагал выход – помощь импортерам в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" потребовал 50 – 60% разницы между реальной ценой и фиктивной.

– помощь импортерам в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" потребовал 50 – 60% разницы между реальной ценой и фиктивной. Стоимость "платежа" составляла от 200 до 4 тысяч долларов. Часть денег отдавали непосредственно руководству Одесской таможни.

Как правоохранители раскрыли схему

Правоохранители задокументировали получение участниками схемы взятки в сумме 800 долларов. А тогда задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения очередной взятки – в сумме 1,3 тысячи долларов.

– в сумме 1,3 тысячи долларов. Сейчас продолжаются следственные действия , решается вопрос сообщения о подозрении участникам схемы и избрания меры пресечения.

, решается вопрос сообщения о подозрении участникам схемы и избрания меры пресечения. Также проверяют причастность к схеме других работников таможни и правоохранителей.

Задержание начальника отдела таможенного поста "Черноморск": фото ГБР и СБУ

Обратите внимание! Накануне СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Он работал в должности всего два месяца. По данным следствия, таможенник и его сообщники систематически требовали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров.