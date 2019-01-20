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      Руководство "Карпат" назвало условие продажи Марьяна Шведа и лидеров команды

      66 Читати новину українською
      Марьян Швед
      Марьян Швед

      Львовские "Карпаты" готовы продать лидера команды Марьяна Шведа. И назвали условие, при котором отпустят игрока в другой клуб. Игрок уже отправился на переговоры.

      Стоит отметить, что "Карпаты" отправились на зимний сбор в Турцию. Однако с командой не полетели лидеры команды – Марьян Швед, Орест Лебеденко, Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк.

      "Действительно, Швед и Лебеденко пока не работают в общей группе, поскольку ведутся переговоры с другими клубами, которые хотят видеть у себя этих игроков. В случае, если предложение удовлетворит "Карпаты" и, прежде всего, самих игроков, они от нас уедут. При этом я еще раз подчеркиваю – у клуба нет необходимости проводить "новогоднюю распродажу". Нас интересует спортивная составляющая и будущий рост наших воспитанников", – заявил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

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      При этом еще несколько игроков могут покинуть клуб. Артем Федецкий получил предложение стать играющим тренером дубля, чтобы впоследствии перейти к работе с молодежью "Карпат".

      Также не отправились в Турцию Денис Мирошниченко и Олег Голодюк.

      "Что касается Мирошниченко, то летом у него завершается контракт. Согласно регламенту ФИФА, он имеет право вести переговоры с другим клубом. Собственно, я думаю, что он это и делает. С нашей стороны логичное решение – перевести игрока в дубль, чтобы он тренировался там до лета. К Олегу Голодюку у нас нет никаких претензий. Он понял, что пришел период что-то изменить, поэтому попросил его отпустить. Мы очень благодарны ему за годы работы и надеемся, что Олег когда-нибудь вернется в "Карпаты", ведь он уже может называться легендой клуба.

      Что касается защитника Папы Гуйе, то он присоединится к команде на сборах в Турции. У игрока возникли проблемы с визой. Андрей Ременюк остался во Львове по состоянию здоровья. Даниил Сикан решил не продлевать контракт с клубом, поэтому "Карпаты" открыты к предложениям по его трансферу."

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      Теги: Футбол Трансферы ФК Карпаты Спорт
      Источник: 24 канал
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