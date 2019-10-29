Руководство НАТО едет в Украину: известна программа визита

В течение 30-31 октября североатлантический совет НАТО с официальным визитом будет находиться в Украине. За эти два дня руководство НАТО посетит Одессу и Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, военными, общественными активистами, министрами и депутатами Верховной Рады.

В частности, в течение всего времени поездки в Украину будут организованы выездные мероприятия, в ходе которых послы НАТО смогут пообщаться с представителями гражданского общества, сообщает пресс-служба Альянса.

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Программа визита руководителей НАТО в Одессу

Визит североатлантического совета начнется именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре корабля противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибудут в Одессу и будут осуществлять патрулирование в Черном море.

Генеральный секретарь Альянса Йенс столтенберг также выступит перед курсантами Одесской морской академии.

Руководство НАТО в Киеве

В столице Украины Йенс Столтенберг вместе с Владимиром Зеленский будут председательствовать на заседании комиссии Украина – НАТО, после чего генсек НАТО выступит со своим обращением перед Верховной Радой Украины.

После этого генсек и постоянные представители Североатлантического альянса встретятся с украинскими чиновниками:

Дмитрием Разумковым – главой Верховной Рады;

Вадимом Пристайко – министром иностранных дел;

Андреем Загороднюком – министром обороны.

Кроме того, заместитель генсека Мирча Геоана совместно с Дмитрием Разумковым проведут встречу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

С какой целью руководство НАТО едет в Украину? Директор офиса связи НАТО Александр Винников рассказал, что целью этой поездки является углубление диалога с новой украинской властью. По его словам, именно развитие связей с президентом Владимиром Зеленским и будет главной целью визита.