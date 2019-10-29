10:04
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Руководство НАТО едет в Украину: известна программа визита

      11 Читати новину українською
      Зеленский и Столтенберг будут председательствовать на комиссии Украина – НАТО
      Зеленский и Столтенберг будут председательствовать на комиссии Украина – НАТО / 112.international

      В течение 30-31 октября североатлантический совет НАТО с официальным визитом будет находиться в Украине. За эти два дня руководство НАТО посетит Одессу и Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, военными, общественными активистами, министрами и депутатами Верховной Рады.

      В частности, в течение всего времени поездки в Украину будут организованы выездные мероприятия, в ходе которых послы НАТО смогут пообщаться с представителями гражданского общества, сообщает пресс-служба Альянса.

      Интересно: Мы станем первыми, – Загороднюк анонсировал перезагрузку работы с НАТО

      Программа визита руководителей НАТО в Одессу

      Визит североатлантического совета начнется именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре корабля противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибудут в Одессу и будут осуществлять патрулирование в Черном море.

      Генеральный секретарь Альянса Йенс столтенберг также выступит перед курсантами Одесской морской академии.

      Руководство НАТО в Киеве

      В столице Украины Йенс Столтенберг вместе с Владимиром Зеленский будут председательствовать на заседании комиссии Украина – НАТО, после чего генсек НАТО выступит со своим обращением перед Верховной Радой Украины.

      После этого генсек и постоянные представители Североатлантического альянса встретятся с украинскими чиновниками:

      • Дмитрием Разумковым – главой Верховной Рады;
      • Вадимом Пристайко – министром иностранных дел;
      • Андреем Загороднюком – министром обороны.

      Кроме того, заместитель генсека Мирча Геоана совместно с Дмитрием Разумковым проведут встречу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

      С какой целью руководство НАТО едет в Украину? Директор офиса связи НАТО Александр Винников рассказал, что целью этой поездки является углубление диалога с новой украинской властью. По его словам, именно развитие связей с президентом Владимиром Зеленским и будет главной целью визита.

      blog_ava
      Глава "Нафтогаза" рассказал о новом иске против российского "Газпрома"
      сегодня
      562
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Новости политики Дмитрий Кулеба Андрей Загороднюк Вадим Пристайко Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Новости Одессы Чорное море Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      сегодня , 10:01 SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      Під обкладинкою 17
      Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      сегодня , 09:00 Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      Наталія Лебідь 159
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      439
      Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      сегодня , 07:29 Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      247
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 октября , 22:48 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 687
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук