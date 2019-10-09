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      Руководство НАТО приедет в Украину

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      Руководство НАТО приедет в Украину
      Руководство НАТО приедет в Украину / ua.news

      Представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину. Политики приедут в Одессу и Киев 30-31 октября.

      Главы Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО, пишет "Громадське".

      К теме: НАТО должнг благодарить, что ему "подарили" Украину, – Лукашенко

      В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО, добавил он.

      По словам представителя НАТО, во время визита генеральный секретарь НАТО проведет комиссию Украина – НАТО в Киеве. В событии примет участие президент Владимир Зеленский.

      Кроме того, представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

      Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешнего повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной,
      – считает Александер Винников.

      Кстати, представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера.

      Все новости о формуле Штайнмайера – читайте по ссылке.

      Что известно о НАТО?Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс или НАТО – международная межправительственная организация, военно-политический союз 29 государств Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949.

      В соответствии с уставными документами Альянса, главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Новости Одессы Новости Киева НАТО
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