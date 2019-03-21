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      Руководство "УЗ" перекладывает управление компанией на крупный бизнес

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / day.kyiv.ua

      Топ-менеджеры компании "Укрзализныця" не могут решить управленческие задачи и перекладывают ответственность за своих сотрудников на крупный бизнес.

      В своей публикации в Facebook финансовый директор "УЗ" Андрей Рязанцев написал, что де-факто зарплаты рядовых сотрудников зависят от повышения тарифа на грузоперевозки.

      "Источником для этого повышения и последующего финансирования его выплаты должны стать индексация железнодорожного тарифа на грузовые перевозки в размере 14,2%, сближение классов грузов и унификация тарифа на порожний пробег вагона", – написал Рязанцев, а также добавил, что повышение зарплат запланировано с 1 апреля.

      Так, топ-менеджер признает, что повышение будет только в том случае, если крупный бизнес согласится на увеличение тарифа на 14,2%. Если нет – повышения ждать не стоит. В то же время гендиректор "УЗ" Евгений Кравцов ранее заявил – деньги от индексации отправят на покрытие убыточных пассажирских перевозок, а также на инвестиции.

      Получается, менеджеры сами не знают, на что конкретно пойдут полученные деньги. А в обнародованном финплане компании на 2019 год указан доход в размере 112 миллиардов гривен, чистая прибыль – 4,5 миллиарда. Планируется перевезти 331 млн тонн грузов.

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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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