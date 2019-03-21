Руководство "УЗ" перекладывает управление компанией на крупный бизнес

Топ-менеджеры компании "Укрзализныця" не могут решить управленческие задачи и перекладывают ответственность за своих сотрудников на крупный бизнес.

В своей публикации в Facebook финансовый директор "УЗ" Андрей Рязанцев написал, что де-факто зарплаты рядовых сотрудников зависят от повышения тарифа на грузоперевозки.

"Источником для этого повышения и последующего финансирования его выплаты должны стать индексация железнодорожного тарифа на грузовые перевозки в размере 14,2%, сближение классов грузов и унификация тарифа на порожний пробег вагона", – написал Рязанцев, а также добавил, что повышение зарплат запланировано с 1 апреля.

Так, топ-менеджер признает, что повышение будет только в том случае, если крупный бизнес согласится на увеличение тарифа на 14,2%. Если нет – повышения ждать не стоит. В то же время гендиректор "УЗ" Евгений Кравцов ранее заявил – деньги от индексации отправят на покрытие убыточных пассажирских перевозок, а также на инвестиции.

Получается, менеджеры сами не знают, на что конкретно пойдут полученные деньги. А в обнародованном финплане компании на 2019 год указан доход в размере 112 миллиардов гривен, чистая прибыль – 4,5 миллиарда. Планируется перевезти 331 млн тонн грузов.