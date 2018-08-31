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Руководство "Зари" прокомментировало отставку Юрия Вернидуба

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Сергей Рафаилов и Юрий Вернидуб
Сергей Рафаилов и Юрий Вернидуб

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов после игры с "Лейпцигом" дал комментарий официальному сайту луганчан.

В частности он акцентировал внимание на заявлении Юрия Вернидуба об отставке с поста главного тренера "Зари".

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Вернидуб мне тоже сказал об отставке, когда я вошел в автобус. Я предложил просто отоспаться и поговорить на свежую голову. Я говорил с президентом и сказал, что такое заявление прозвучало на пресс-конференции. Я понимаю, что от нас ушел выход в групповой этап. Но будем честны: соперник по финансовым, структурным, кадровым возможностям явно сильнее нас. Если взять данные сайта трансфермаркт, вся "Заря" стоит 14. Пусть это и условные цифры. Нам было непросто, но надеюсь, что все наши победы еще впереди, – заявил Рафаилов.

Напомним, что о желании уйти в отставку Юрий Вернидуб заявил сразу после матча с "Лейпцигом" (3:2).

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Теги: Новости спорта Футбол Лига Европы ФК Заря
Источник: 24 Канал
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