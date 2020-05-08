Руководству Укрзализныци уменьшили зарплаты на время карантина
Члены правления "Укрзализныци" получать не более чем 47 230 гривен. На период карантина на 25% снизили зарплаты и всему руководящему звену компании.
Топ-менеджеры пожертвовали четвертью зарплат добровольно. Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик в Фейсбуке.
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Ключевая задача сейчас – обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку,
– написал Юрик.
Обратите внимание! Работникам "Укрзализныци", заболевших коронавирусом, окажут финансовую помощь в размере 6 – 10 тысяч гривен.
Коротко о ситуации с руководством "Укрзализныци":
- 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
- Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией.
- 10 апреля S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг "УЗ" до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.
- 15 апреля Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления.
- Новым временным руководителем компании назначен Иван Юрик.
- 20 апреля в наблюдательном совете "Укрзализныци" заявили, что продолжают процедуру отбора председателя правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.