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Руководству Укрзализныци уменьшили зарплаты на время карантина

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Руководству Укрзализныци уменьшили зарплаты на время карантина
Уменьшение зарплат действует на время карантина / Вчасно

Члены правления "Укрзализныци" получать не более чем 47 230 гривен. На период карантина на 25% снизили зарплаты и всему руководящему звену компании.

Топ-менеджеры пожертвовали четвертью зарплат добровольно. Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик в Фейсбуке.

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Ключевая задача сейчас – обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку,
– написал Юрик.

Обратите внимание! Работникам "Укрзализныци", заболевших коронавирусом, окажут финансовую помощь в размере 6 – 10 тысяч гривен.

Коротко о ситуации с руководством "Укрзализныци":

  • 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
  • Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией.
  • 10 апреля S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг "УЗ" до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.
  • 15 апреля Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления.
  • Новым временным руководителем компании назначен Иван Юрик.
  • 20 апреля в наблюдательном совете "Укрзализныци" заявили, что продолжают процедуру отбора председателя правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Зарплата Укрзализниця Карантин в Украине 2020
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