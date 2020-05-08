Руководству Укрзализныци уменьшили зарплаты на время карантина

Члены правления "Укрзализныци" получать не более чем 47 230 гривен. На период карантина на 25% снизили зарплаты и всему руководящему звену компании.

Топ-менеджеры пожертвовали четвертью зарплат добровольно. Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик в Фейсбуке. Смотрите также Новый глава "Укрзализныци" должен спасти компанию от дефолта, – Криклий Ключевая задача сейчас – обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку,

– написал Юрик. Обратите внимание! Работникам "Укрзализныци", заболевших коронавирусом, окажут финансовую помощь в размере 6 – 10 тысяч гривен. Коротко о ситуации с руководством "Укрзализныци": 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

10 апреля S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг "УЗ" до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.

15 апреля Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления.

Новым временным руководителем компании назначен Иван Юрик.

20 апреля в наблюдательном совете "Укрзализныци" заявили, что продолжают процедуру отбора председателя правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.