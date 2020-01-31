13:29
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль – Криклий

      54 Читати новину українською
      Криклий заявил, что руководство Укрзализныци интересует только прибыль / mtu.gov.ua

      Укрзализныцю планируют разделить на 3 отдельные компании. Это нужно для того, чтобы руководство компании больше заботились о пассажирских перевозках. Сейчас ими пренебрегают, ведь они не являются прибыльными.

      У руководства Укрзализныци показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, поэтому им интересно развивать то, что прибыльно. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "НВ".

      Читайте также: Руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова уволили с должности: детали

      А прибыльными являются грузовые перевозки. Менеджменту абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских, – заявил Криклий.

      По его словам, должен быть конкретный менеджмент, который будет работать только с пассажирскими перевозками. Для этого их выделят в отдельную компанию. И будут дотировать из бюджета, ведь перевозки пассажиров сейчас являются убыточными. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.

      "Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские – нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 миллиардов гривен в год", – добавил Криклий. И отметил, что такой процесс является непрозрачным.

      Что известно об изменении структуры Укрзализныци

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      32067
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт Владислав Криклий Укрзализниця
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 171
      сегодня , 10:16 Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах
      Світлана Попова 286
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      89
      сегодня , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 217
      сегодня , 08:40 Крим – Україна: чому ми повинні про це говорити постійно, намагатися звільнити та реінтегрувати
      Юлія Тищенко 111
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук