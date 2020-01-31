Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль – Криклий
Укрзализныцю планируют разделить на 3 отдельные компании. Это нужно для того, чтобы руководство компании больше заботились о пассажирских перевозках. Сейчас ими пренебрегают, ведь они не являются прибыльными.
У руководства Укрзализныци показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, поэтому им интересно развивать то, что прибыльно. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "НВ".
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А прибыльными являются грузовые перевозки. Менеджменту абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских, – заявил Криклий.
По его словам, должен быть конкретный менеджмент, который будет работать только с пассажирскими перевозками. Для этого их выделят в отдельную компанию. И будут дотировать из бюджета, ведь перевозки пассажиров сейчас являются убыточными. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.
"Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские – нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 миллиардов гривен в год", – добавил Криклий. И отметил, что такой процесс является непрозрачным.
Что известно об изменении структуры Укрзализныци
- Разделить компанию на 3 части, 2 из которых приватизировать, предлагал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. А ранее и экс-глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
- Пассажирские перевозки являются убыточными для компании и финансируются из доходов грузовых перевозок. Укрзализныця прогнозировала, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен, если не начать реформировать отрасль. При этом компания не получает от государства денег на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это предусмотрено законодательством.