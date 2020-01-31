Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль – Криклий

Укрзализныцю планируют разделить на 3 отдельные компании. Это нужно для того, чтобы руководство компании больше заботились о пассажирских перевозках. Сейчас ими пренебрегают, ведь они не являются прибыльными.

У руководства Укрзализныци показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, поэтому им интересно развивать то, что прибыльно. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "НВ".

Читайте также: Руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова уволили с должности: детали

А прибыльными являются грузовые перевозки. Менеджменту абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских, – заявил Криклий.

По его словам, должен быть конкретный менеджмент, который будет работать только с пассажирскими перевозками. Для этого их выделят в отдельную компанию. И будут дотировать из бюджета, ведь перевозки пассажиров сейчас являются убыточными. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.

"Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские – нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 миллиардов гривен в год", – добавил Криклий. И отметил, что такой процесс является непрозрачным.

Что известно об изменении структуры Укрзализныци