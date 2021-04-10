В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, его могли чувствовать и жители Одесской области. Очаг толчков залегал на глубине около 75 километров.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 9 апреля, в горах Вранча, что на востоке страны. Расстояние до границы с Украиной составляет 130 километров.

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По классификации землетрясение относится к ощутимым, однако не несет угрозы для населения,

– сообщают специалисты.

Толчки могли почувствовать в Одесской области

Румынское землетрясение могли почувствовать в юго-западной части Одесской области.

В частности те люди, которые находились в помещениях, особенно на верхних этажах.

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