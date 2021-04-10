В Румынии произошло землетрясение: толчки могли чувствовать и в Одесской области
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, его могли чувствовать и жители Одесской области. Очаг толчков залегал на глубине около 75 километров.
Источник:Главный центр специального контроля
Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 9 апреля, в горах Вранча, что на востоке страны. Расстояние до границы с Украиной составляет 130 километров.
Читайте также Грецию всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео последствий стихии
По классификации землетрясение относится к ощутимым, однако не несет угрозы для населения,
– сообщают специалисты.
Толчки могли почувствовать в Одесской области
Румынское землетрясение могли почувствовать в юго-западной части Одесской области.
В частности те люди, которые находились в помещениях, особенно на верхних этажах.
Землетрясения в 2021 году: последние новости
- В Китае 24 марта примерно в 6:00 утра произошло мощное землетрясение. Эксперты оценили его магнитуду в 5,4 балла. Известно, что в результате чрезвычайной ситуации погибли по меньшей мере 3 человека.
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Подземные толчки ощущали даже в столице страны – Токио.
- В Исландии сейсмологи зарегистрировали более 50 000 землетрясений за последние три недели. Такое обилие может свидетельствовать о приближении извержения вулкана.
Горы Вранча, Румыния: карта
Поделиться новостью