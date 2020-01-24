Румыния возмутилась из-за слов Зеленского об "оккупации Буковины" : что об этом известно

Ошибка в переводе заявления президента Владимира Зеленского ко дню Соборности Украины вызвала политический скандал в Румынии. Извиняться пришлось послу Украины, которого вызвал МИД Румынии.

Пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ожидает от украинской стороны правильного понимания истории. Говорится об упоминании Северной Буковины в речи Зеленского ко Дню соборности. В англоязычной версии на сайте Офиса Президента украинское слово "заняли" перевели как "occupied" (оккупировали).

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В то же время, посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, написал на своей странице в фейсбук, что говорится о неправильном переводе, а оригинальный текст является неизменным.

Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создал ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощения другими соседними государствами нельзя считать оккупацией,

​— написал посол.

По его словам, Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 годов, чтобы продемонстрировать необходимость в национальном единстве и укреплении государства. Посол также выразил сожаление по поводу этой неприятной информации.

Отметим, что сейчас слово "occupied" в англоязычной версии заявления заменили на "was taken".

Что известно о включении Северной Буковины в состав Румынии?

22 января 1919 года Западно-украинская и Украинская народные республики объединились в одно государство. Сегодня в Украине это событие отмечают как день Соборности.



Вскоре "УНР" пришлось оставить Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии. В то же время, в Румынии получение контроля над Северной Буковиной в 1919 году называют "объединением".