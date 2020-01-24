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      Румыния возмутилась из-за слов Зеленского об "оккупации Буковины" : что об этом известно

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      Румыния возмутилась из-за заявления Зеленского / EPA

      Ошибка в переводе заявления президента Владимира Зеленского ко дню Соборности Украины вызвала политический скандал в Румынии. Извиняться пришлось послу Украины, которого вызвал МИД Румынии.

       

      Пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ожидает от украинской стороны правильного понимания истории. Говорится об упоминании Северной Буковины в речи Зеленского ко Дню соборности. В англоязычной версии на сайте Офиса Президента украинское слово "заняли" перевели как "occupied" (оккупировали).

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      В то же время, посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, написал на своей странице в фейсбук, что говорится о неправильном переводе, а оригинальный текст является неизменным.

      Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создал ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощения другими соседними государствами нельзя считать оккупацией,
      ​— написал посол.

      По его словам, Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 годов, чтобы продемонстрировать необходимость в национальном единстве и укреплении государства. Посол также выразил сожаление по поводу этой неприятной информации.

      Отметим, что сейчас слово "occupied" в англоязычной версии заявления заменили на "was taken".

      Что известно о включении Северной Буковины в состав Румынии?
      22 января 1919 года Западно-украинская и Украинская народные республики объединились в одно государство. Сегодня в Украине это событие отмечают как день Соборности.

      Вскоре "УНР" пришлось оставить Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии. В то же время, в Румынии получение контроля над Северной Буковиной в 1919 году называют "объединением".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины История МИД Украины Скандал Румыния
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