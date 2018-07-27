Румынская компания запускает авиарейс в Украину
Уже в этом году в Украине появится авиарейс, который объединит Одессу и Бухарест. Запускает его румынская авиакомпания Tarom с 1 сентября.
Об этом сообщает Аvianews.
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Перелеты будут три раза в неделю в среду, пятницу и воскресенье. Стоимость билетов в обе стороны составит около 3,8 тысяч гривен с учетом всех налогов и перевозки одной единицы багажа.
Для рейса планируют использовать региональные турбовинтовые самолеты ATR 42/72.
Напомним, из румынского аэропорта в городе Сибиу 26 июля пришлось эвакуировать всех пассажиров и провожающих из-за ядовитого вещества, поскольку в помещении людям становилось плохо.
Источник: 24 канал
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