Румынская компания запускает авиарейс в Украину

Уже в этом году в Украине появится авиарейс, который объединит Одессу и Бухарест. Запускает его румынская авиакомпания Tarom с 1 сентября.

Об этом сообщает Аvianews.

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Перелеты будут три раза в неделю в среду, пятницу и воскресенье. Стоимость билетов в обе стороны составит около 3,8 тысяч гривен с учетом всех налогов и перевозки одной единицы багажа.



Для рейса планируют использовать региональные турбовинтовые самолеты ATR 42/72.

Напомним, из румынского аэропорта в городе Сибиу 26 июля пришлось эвакуировать всех пассажиров и провожающих из-за ядовитого вещества, поскольку в помещении людям становилось плохо.