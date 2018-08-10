Румынская теннисистка поблагодарила Свитолину за помощь на корте

20-я ракетка мира румынка Михаэла Бузарнеску прошла медицинское обследование после полученной травмы в матче третьего раунда турнира в Монреале против Элины Свитолиной.

Повреждение оказалось не столь серьезным, как ожидалось. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

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"Хорошая новость: кости не сломаны. Плохая новость: одна связка разорвана, две – растянуты", – написала теннисистка.



Также Бузарнеску поблагодарила первую ракетку Украины Элину Свитолину за помощь и поддержку, оказанную ей на корте.



"Спасибо, Элина, за твою помощь на корте. Я вернусь, и мы сможем закончить этот третий сет", – написала румынка.

Напомним, матч 2-го круга серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале с призовым фондом $ 2,82 млн Свитолина – Бузаринеску продолжался до счета 6: 3, 6: 7 (5: 7), 4: 3 (40:15) в пользу украинки. Бузарнеску отказалась продолжать игру из-за серьезной травмы голеностопа.

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